Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 22:27
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 22:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildi. İncelemelerde, söz konusu transferlerin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Mali hesap hareketleri incelendi
Soruşturma dosyasında yer alan tespitler doğrultusunda, hesap hareketleri ve para transferlerine ilişkin mali incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkili birimler, elde edilen bulgu ve deliller doğrultusunda soruşturma işlemlerine devam ediyor.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sürecine ilişkin adli işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirildi.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildi. İncelemelerde, söz konusu transferlerin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Mali hesap hareketleri incelendi
Soruşturma dosyasında yer alan tespitler doğrultusunda, hesap hareketleri ve para transferlerine ilişkin mali incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkili birimler, elde edilen bulgu ve deliller doğrultusunda soruşturma işlemlerine devam ediyor.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sürecine ilişkin adli işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.
Çok Okunanlar