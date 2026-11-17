Fon soruşturmasında 21 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi
Fon soruşturmasında 21 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 21 şirketin yönetiminin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:08
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 09:21
Kaynak:
İHA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon tasfiye kararıyla başlayan soruşturmada finansal usulsüzlükler ve aklama iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 21 şirketin yönetimi TMSF'ye devredilirken, kilit isimler Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu.
Fon soruşturmasında usulsüzlük ve aklama iddialarıyla 21 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulurken, operasyonun tüm detayları haberimizde.
Fon soruşturmasında dev operasyon: 21 şirket TMSF'ye devredildi, mal varlıklarına el konuldu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından başlatılan kapsamlı "fon" soruşturması derinleşerek devam ediyor. Finansal piyasalarda büyük yankı uyandıran süreçte, yürütülen yeni operasyonla birlikte adli makamlar dügümün üzerine yeniden gitti.
Usulsüz krediler ve ters repo ile risk büyütülmüş
Dosyada yer alan iddialar ve bilirkişi analizlerine göre, şirket kaynaklarının usulsüz kredilerle tüketildiği, ters repo işlemleri üzerinden risk açığının tehlikeli boyutlara taşındığı ve suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli aklama işlemlerine tabi tutulduğu belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda mahkeme kararıyla, söz konusu faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketlerden 15’inin aktif olarak faaliyet gösterdiği, 6 şirketin ise halihazırda tasfiye sürecinde olduğu öğrenildi.
Aktif olarak faaliyet gösteren şirketler listesi
Yönetimi TMSF'ye devredilen ve aktif durumdaki 15 şirketin adları şu şekilde sıralandı:
Online Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.
Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri A.Ş.
Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kollektif Şirketi
Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
İntime İnfo Yazılım Çözümleri A.Ş.
Fair Finansman A.Ş.
Online Filo Araç Kiralama A.Ş.
Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Divissa Teknoloji A.Ş.
Fair Finansal Kiralama A.Ş.
Online Finansal Danışmanlık A.Ş.
Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cemre İletişim Sis. Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
İki ismin mal varlıklarına el konuldu
Operasyonun odağındaki kilit isimler arasında yer alan Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın taşınır, taşınmaz, banka, elektronik para kuruluşlarındaki hesapları, kiralık kasaları ve tüm şirket ortaklık paylarına res'en el konuldu.
Başsavcılıktan resmi açıklama
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan rapor içeriği, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre BALLI ve İlkay BALLI'nın taşınır/taşınmaz/banka/elektronik para kuruluşları/ kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına res'en el koyma kararı verilmiştir. Usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleri ile risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığı tespit edilmiştir."
Açıklamada ayrıca, CMK maddeleri gereğince maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için yönetim organının yetkilerinin tümüyle TMSF'ye devredildiği vurgulandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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Fon soruşturmasında 21 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 21 şirketin yönetiminin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon tasfiye kararıyla başlayan soruşturmada finansal usulsüzlükler ve aklama iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 21 şirketin yönetimi TMSF'ye devredilirken, kilit isimler Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu.
Fon soruşturmasında usulsüzlük ve aklama iddialarıyla 21 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulurken, operasyonun tüm detayları haberimizde.
Fon soruşturmasında dev operasyon: 21 şirket TMSF'ye devredildi, mal varlıklarına el konuldu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından başlatılan kapsamlı "fon" soruşturması derinleşerek devam ediyor. Finansal piyasalarda büyük yankı uyandıran süreçte, yürütülen yeni operasyonla birlikte adli makamlar dügümün üzerine yeniden gitti.
Usulsüz krediler ve ters repo ile risk büyütülmüş
Dosyada yer alan iddialar ve bilirkişi analizlerine göre, şirket kaynaklarının usulsüz kredilerle tüketildiği, ters repo işlemleri üzerinden risk açığının tehlikeli boyutlara taşındığı ve suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli aklama işlemlerine tabi tutulduğu belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda mahkeme kararıyla, söz konusu faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketlerden 15’inin aktif olarak faaliyet gösterdiği, 6 şirketin ise halihazırda tasfiye sürecinde olduğu öğrenildi.
Aktif olarak faaliyet gösteren şirketler listesi
Yönetimi TMSF'ye devredilen ve aktif durumdaki 15 şirketin adları şu şekilde sıralandı:
Online Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.
Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri A.Ş.
Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kollektif Şirketi
Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
İntime İnfo Yazılım Çözümleri A.Ş.
Fair Finansman A.Ş.
Online Filo Araç Kiralama A.Ş.
Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Divissa Teknoloji A.Ş.
Fair Finansal Kiralama A.Ş.
Online Finansal Danışmanlık A.Ş.
Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cemre İletişim Sis. Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
İki ismin mal varlıklarına el konuldu
Operasyonun odağındaki kilit isimler arasında yer alan Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın taşınır, taşınmaz, banka, elektronik para kuruluşlarındaki hesapları, kiralık kasaları ve tüm şirket ortaklık paylarına res'en el konuldu.
Başsavcılıktan resmi açıklama
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada ayrıca, CMK maddeleri gereğince maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için yönetim organının yetkilerinin tümüyle TMSF'ye devredildiği vurgulandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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