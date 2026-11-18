Fon soruşturması: Melis Sütşurup Sandal 4.3 milyar TL'yi iade etti
Fon soruşturması: Melis Sütşurup Sandal 4.3 milyar TL'yi iade etti
Fon soruşturmasında şüpheli olarak yer alan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, 4 milyar 316 milyon 465 bin TL'yi geri kazanım hesabına iade etti.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:16
Kaynak:
AA
Sermaye piyasası ve yatırım fonu soruşturmasında şüpheli olarak yer alan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarında bulunan ve işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin TL'yi, geri kazanım hesaplarına aktarıldı.
29 Eylül'de Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılarak malvarlıklarına el konulmuştu.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çektiği iddia edilmişti.
Melis Sandal ve babasının, TERA fonlarından elde ettikleri belirtilen yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL tutarındaki kârın iadesi için savcılığa başvurmuştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon soruşturması: Melis Sütşurup Sandal 4.3 milyar TL'yi iade etti
Fon soruşturmasında şüpheli olarak yer alan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, 4 milyar 316 milyon 465 bin TL'yi geri kazanım hesabına iade etti.
Sermaye piyasası ve yatırım fonu soruşturmasında şüpheli olarak yer alan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarında bulunan ve işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin TL'yi, geri kazanım hesaplarına aktarıldı.
29 Eylül'de Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılarak malvarlıklarına el konulmuştu.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çektiği iddia edilmişti.
Melis Sandal ve babasının, TERA fonlarından elde ettikleri belirtilen yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL tutarındaki kârın iadesi için savcılığa başvurmuştu.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar