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  • ''Fon'' iftirasının hesabını verecekler! Bakan Bolat'tan Saymaz ve Ağırel'e suç duyurusu

''Fon'' iftirasının hesabını verecekler! Bakan Bolat'tan Saymaz ve Ağırel'e suç duyurusu

Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 15:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
''Fon'' iftirasının hesabını verecekler! Bakan Bolat'tan Saymaz ve Ağırel'e suç duyurusu

Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu

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