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''Fon'' iftirasının hesabını verecekler! Bakan Bolat'tan Saymaz ve Ağırel'e suç duyurusu
Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu
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