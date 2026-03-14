Fatih'te apartman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Fatih’te sabah saatlerinde çıkan apartman yangını faciaya dönüştü. Ayvansaray Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın üst katında başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevler arasında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’un tarihi ilçelerinden Fatih’te sabahın erken saatlerinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını da sardı.
Yoğun duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi.
APARTMAN ALEVLERE TESLİM OLDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle binada bulunan bazı vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı.
Ekipler, yoğun duman altında kalan binada kurtarma çalışması başlattı.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
