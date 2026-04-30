Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ailesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçeyle iddianamenin içeriğine itiraz edildi. İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayda hayatını kaybeden futbolcuya ilişkin hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasına alınırken, aile suç vasfının değiştirilmesini talep etti. Sürecin nasıl ilerleyeceği, mahkemenin iddianameye ilişkin vereceği kararla netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 20:38
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 20:40
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ancak Kundakçı ailesi, avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçede suçun “tasarlayarak kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Aileden suç vasfına itiraz
Aile avukatının dilekçesinde, şüphelinin olay yerine silahını kullanmaya hazır şekilde geldiği ifade edildi. Bu durumun eylemin önceden planlandığını gösterdiği belirtilerek, mevcut iddianamede hatalı değerlendirme yapıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması talep edildi.
Araçtaki kişiler için yeni değerlendirme talebi
Dilekçede, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada tanık olarak yer almasının da doğru olmadığı savunuldu. Şüphelinin hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilirken, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin “mağdur/müşteki” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Ayrıca, bu kişilere yönelik eylemlerin “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında ele alınması gerektiği dile getirildi. Aile, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve suç vasfının yeniden belirlenmesini talep etti.
Mahkemenin değerlendirme süreci sürüyor
Hazırlanan iddianamenin Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmeye devam ettiği öğrenildi.
