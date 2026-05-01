''Cehennem Necati''nin çetesine operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
İstanbul merkezli 3 ilde elebaşılığını 'Cehennem Necati' olarak bilinen Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 10:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.
Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
