Bakan Çiftçi talimat verdi: İhmali olanlardan hesap sorulacak
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı ve ihmali bulunanların hesap vereceğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:51
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 13:52
Haber Merkezi
hurhaber.com
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpek saldırısı bir çocuğun canını aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayda ihmali bulunanların tespit edilmesi için mülkiye müfettişi görevlendirdiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik kanuni düzenlemelerin tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı.
BAKAN ÇİFTÇİ: İHMALİ BULUNANLAR HESAP VERECEK
Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.
Tedavisi devam eden Ayaz Özsoy'a Allah'tan acil şifalar dileyen Çiftçi, Ayaz Özsoy'un en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu elim hadise, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız."
Çok Okunanlar