Sınır aşan suçlarla mücadelede yeni dönem: 16 ilde yeni büro kuruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini hızlandırmak amacıyla 6 olan büro sayısının 16 yeni ilaveyle ülke genelinde yaygınlaştırıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 10:38
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 10:39
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinde koordinasyonu güçlendirmek ve sınır aşan suçlarla daha etkin mücadele etmek adına atılan yeni adımı duyurdu. Bakan Gürlek, IV. Yargı Reformu Strateji Belgesi hedefleri doğrultusunda, belirli illerde faaliyet gösteren "Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları"nın sayısının artırıldığını belirtti.
16 İL VE İLÇEDE YENİ BÜROLAR HİZMETE GİRİYOR
Bakan Gürlek, adliyelerde ihtisaslaşmayı artırmak amacıyla şu noktalarda yeni büroların kurulduğunu açıkladı:
Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon.
"YARGI SİSTEMİMİZ DAHA GÜVEN VEREN BİR YAPIYA KAVUŞACAK"
Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Bu adım, uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
