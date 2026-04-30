Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni yapılacak
Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni yapılacak
Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni yapılacak. DEM Parti, 3 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek programın detaylarını paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 19:43
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 19:45
Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni 3 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek. 2025 yılında İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Önder, ölümünün birinci yılında mezarı başında ve farklı etkinliklerle anılacak. Program detayları DEM Parti tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul’da mezarı başında anma yapılacak
DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, anma programı 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Açıklamada, Önder’in “barışın yılmaz elçisi” olarak anıldığı ve tüm dostlarının, yol arkadaşlarının ve vatandaşların törene davet edildiği belirtildi.
Ankara’da anma programı düzenlenecek
Ankara’da ise anma etkinliği Anatolia Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak. Programda DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz ve DEM Parti Ankara İl Eşbaşkanı Fatin Kanat konuşmacı olarak yer alacak.
Katılım çağrısı yapıldı
DEM Parti tarafından yapılan duyuruda, anma programlarının geniş katılımla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Etkinliklerin, Önder’in siyasi ve toplumsal çalışmalarının hatırlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni yapılacak
Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni yapılacak. DEM Parti, 3 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek programın detaylarını paylaştı.
Sırrı Süreyya Önder için birinci yıl anma töreni 3 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek. 2025 yılında İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Önder, ölümünün birinci yılında mezarı başında ve farklı etkinliklerle anılacak. Program detayları DEM Parti tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul’da mezarı başında anma yapılacak
DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, anma programı 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Açıklamada, Önder’in “barışın yılmaz elçisi” olarak anıldığı ve tüm dostlarının, yol arkadaşlarının ve vatandaşların törene davet edildiği belirtildi.
Ankara’da anma programı düzenlenecek
Ankara’da ise anma etkinliği Anatolia Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak. Programda DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz ve DEM Parti Ankara İl Eşbaşkanı Fatin Kanat konuşmacı olarak yer alacak.
Katılım çağrısı yapıldı
DEM Parti tarafından yapılan duyuruda, anma programlarının geniş katılımla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Etkinliklerin, Önder’in siyasi ve toplumsal çalışmalarının hatırlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
