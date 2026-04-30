Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 19:48
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 19:51
İsrail Dışişleri Bakanı, Sumud filosuna yönelik müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, aktivistlerin Yunanistan’a götürülerek burada karaya çıkarılmasının planlandığı bildirildi. Müdahalenin gerekçesi veya operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Öte yandan, Sumud filosuna yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın kapsamı ve hangi unsurları içerdiğine ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.
Süreç yakından izleniyor
Sumud filosu kapsamında yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunda takip edilirken, ilgili ülkelerden yapılacak açıklamalar ve diplomatik adımların sürecin seyrini belirlemesi öngörülüyor.
Sumud filosu aktivistleri Yunanistan’da karaya çıkarılacak
Sumud filosu aktivistlerinin Yunanistan’da karaya çıkarılacağı İsrail tarafından açıklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu sürece ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.
