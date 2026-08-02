Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye genelinde etkisini artırıyor
Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye genelinde etkisini artırıyor
Türkiye, ağustos ayının ilk günlerinden itibaren "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminlerine göre hava sıcaklıkları özellikle güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı illerde termometrelerin 40 derecenin üzerini göstermesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:00
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 14:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normalleri civarında seyredecek. Buna karşın Güneydoğu Anadolu ile doğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Ağustos ayının ilk günleriyle birlikte etkisini artıracak sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle yüksek sıcaklık ve nemin bir arada görüldüğü bölgelerde bunaltıcı hava koşulları bekleniyor.
Bazı illerde 40 dereceyi aşacak
Hafta boyunca Türkiye'nin en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerine göre;
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır'da sıcaklıkların 40-42 derece,Malatya'da 40 derece,Adana, Antalya ve Mersin'de 37-40 derece,İstanbul, İzmir ve Ankara'da ise 30-37 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.Eyyam-ı Bahur ne zaman sona erecek?
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcaklarının, ağustosun ilk haftasının ardından kademeli olarak zayıflaması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının etkisinin azalmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, ayrıca Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, sıcaklıkların doğu ve güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye genelinde etkisini artırıyor
Türkiye, ağustos ayının ilk günlerinden itibaren "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminlerine göre hava sıcaklıkları özellikle güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı illerde termometrelerin 40 derecenin üzerini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normalleri civarında seyredecek. Buna karşın Güneydoğu Anadolu ile doğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Ağustos ayının ilk günleriyle birlikte etkisini artıracak sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle yüksek sıcaklık ve nemin bir arada görüldüğü bölgelerde bunaltıcı hava koşulları bekleniyor.
Bazı illerde 40 dereceyi aşacak
Hafta boyunca Türkiye'nin en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerine göre;
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır'da sıcaklıkların 40-42 derece,Malatya'da 40 derece,Adana, Antalya ve Mersin'de 37-40 derece,İstanbul, İzmir ve Ankara'da ise 30-37 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.Eyyam-ı Bahur ne zaman sona erecek?
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcaklarının, ağustosun ilk haftasının ardından kademeli olarak zayıflaması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının etkisinin azalmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, ayrıca Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, sıcaklıkların doğu ve güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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