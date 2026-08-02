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Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Etimesgut Belediyesine yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından 55 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da şüpheliler arasında

Adliyeye sevk edilen isimler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı bildirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde devam ettiği belirtildi.

Adli süreç devam ediyor

Soruşturmaya ilişkin savcılık incelemesinin adliyedeki işlemlerle devam etmesi bekleniyor. Resmî makamlar tarafından süreçle ilgili yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda dosyaya ilişkin gelişmeler netlik kazanacak.

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