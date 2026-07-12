Eskişehir'deki çatışmada uzman jandarma şehit oldu
Eskişehir'deki çatışmada uzman jandarma şehit oldu
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde silahla çevreye ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ile şüpheli arasında çıkan çatışmada Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Olayda saldırgan hayatını kaybederken, bir jandarma personeli ile mahalle muhtarı yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 13:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmada ağır yaralanan evli ve iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Demirbaş'ın 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yaptığı öğrenildi.
Bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı
Olay sırasında ateş açtığı öne sürülen İbrahim Günsel olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada yaralanan bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Taziye mesajı paylaşıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş'ın görevi sırasında yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu belirtti.
Paylaşımında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.
Şehit Mehmet Demirbaş'ın yarın Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Eskişehir'deki çatışmada uzman jandarma şehit oldu
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde silahla çevreye ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ile şüpheli arasında çıkan çatışmada Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Olayda saldırgan hayatını kaybederken, bir jandarma personeli ile mahalle muhtarı yaralandı.
İddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmada ağır yaralanan evli ve iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Demirbaş'ın 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yaptığı öğrenildi.
Bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı
Olay sırasında ateş açtığı öne sürülen İbrahim Günsel olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada yaralanan bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Taziye mesajı paylaşıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş'ın görevi sırasında yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu belirtti.
Paylaşımında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.
Şehit Mehmet Demirbaş'ın yarın Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Çok Okunanlar