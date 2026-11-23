Erzurum'un Çat ilçesinde 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin resmî açıklamalar takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 20:45
Kaynak:
HÜRHABER
AFAD'ın aktardığı verilere göre depremin merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olarak belirlendi. Saat 20.22'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,9, derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.
Depremin çevre yerleşim yerlerinde hissedilip hissedilmediğine ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Can kaybı, yaralanma veya yapısal hasara ilişkin de henüz doğrulanmış bir açıklama aktarılmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Erzurum'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi
Erzurum'un Çat ilçesinde 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin resmî açıklamalar takip ediliyor.
AFAD'ın aktardığı verilere göre depremin merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olarak belirlendi. Saat 20.22'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,9, derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.
Depremin çevre yerleşim yerlerinde hissedilip hissedilmediğine ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Can kaybı, yaralanma veya yapısal hasara ilişkin de henüz doğrulanmış bir açıklama aktarılmadı.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar