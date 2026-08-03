Ertuğrul Özkök'e sert tepki: Akıl ve izan yoksunu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katılığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği skandal sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:24
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 11:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ
Özkök'te tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye tepki göstererek, "En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca milletin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken 'AK Parti diye bir parti yok' anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."
SKANDAL SÖZLER
Özkök söz konusu yayında, "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece!" sözlerini sarf etti.
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Ertuğrul Özkök'e sert tepki: Akıl ve izan yoksunu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katılığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği skandal sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.' dedi.
Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ
Özkök'te tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye tepki göstererek, "En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca milletin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken 'AK Parti diye bir parti yok' anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."
SKANDAL SÖZLER
Özkök söz konusu yayında, "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece!" sözlerini sarf etti.
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