Emir Sarıgül'den Özgür Özel hakkında bomba iddia

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada Emir Sarıgül'ün ek ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde toplam 600 bin dolara ulaşan para verdiğini öne süren Sarıgül, son 100 bin doların iki atkının bulunduğu hediye paketine konulduğunu iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emir Sarıgül'ün ek ifadesi ortaya çıktı. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde elden para verdiğini söyledi. Sarıgül, 'Partiye ait bir otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla 250 bin dolar ya da euro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Geçtiğimiz 1 ay içerisinde Özgür Özel'e yine elden 100 bin dolar daha verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Akşamına da Özgür bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş.' dedi.
“Paraları atkıların yanına koyduk”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Emir Sarıgül, ilk ifadesinde yer vermediği iddiaları ek beyanında anlattı.
Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e parti genel merkezinin tefrişatı için 250 bin dolar verdiğini öne sürdü. Söz konusu paranın Ankara Ümitköy'de bir restoran çıkışında, Özel'in aracına bırakıldığını iddia etti.
Otobüs için de 250 bin dolar iddiası
Emir Sarıgül, babasının partiye ait otobüsün ses sistemi ve iç tasarımının yapılması amacıyla da Özgür Özel'e 250 bin dolar ya da euro verdiğini kendisine anlattığını söyledi.
Bu ödemenin Silivri'deki bir duruşmanın ardından gidilen balıkçı restoranının çıkışında, Büyükçekmece'de gerçekleştiğini ileri sürdü.
100 bin dolar iki atkının arasına konuldu
İfadedeki en dikkat çekici iddialardan biri ise son ödeme ve hediye paketiyle ilgili oldu.
Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün yaklaşık bir ay önce Özgür Özel'in Ankara'daki evine gideceğini söyleyerek kendisinden Vakko'dan iki atkı almasını istediğini anlattı. Sarıgül, babasının Ulus Platin Konutları'ndaki evde 100 bin doları atkıların yanına koyarak paketi hediye görünümüne getirdiğini iddia etti.
Mustafa Sarıgül'ün paketi İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya götürdüğünü, önce Meclis'e ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçtiğini belirten Emir Sarıgül, paranın Özgür Özel'e yemekte elden verildiğini babasının ertesi gün kendisine söylediğini öne sürdü.
Babasından 5 taşınmaz ve 50 milyon dolarlık senet iddiası
Emir Sarıgül, ek ifadesinde annesinden kalan mirasla ilgili yaşadığı anlaşmazlığı da anlattı. Babasının kendisine Nişantaşı, Marmaris, Mecidiyeköy ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazı devretmeyi taahhüt ettiğini belirten Sarıgül, taşınmazların devredilmemesi ihtimaline karşı 50 milyon dolarlık teminat senedi de imzalandığını söyledi.
Sözleşme ve senedin asıllarının avukatı Emrah Cengiz'in kasasında bulunduğunu ifade etti.
Tahliyesini istedi
İki kızının bakımından sorumlu olduğunu, annelerinin yurt dışında bulunduğunu belirten Emir Sarıgül, tahliyesini talep etti. Ev hapsi seçeneğinin de değerlendirilmesini isteyen Sarıgül, suçlamalarla ilgisinin olmadığını savunarak suçsuz olduğunu söyledi.
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Emir Sarıgül'den Özgür Özel hakkında bomba iddia
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada Emir Sarıgül'ün ek ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde toplam 600 bin dolara ulaşan para verdiğini öne süren Sarıgül, son 100 bin doların iki atkının bulunduğu hediye paketine konulduğunu iddia etti.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emir Sarıgül'ün ek ifadesi ortaya çıktı. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde elden para verdiğini söyledi. Sarıgül, 'Partiye ait bir otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla 250 bin dolar ya da euro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Geçtiğimiz 1 ay içerisinde Özgür Özel'e yine elden 100 bin dolar daha verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Akşamına da Özgür bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş.' dedi.
“Paraları atkıların yanına koyduk”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Emir Sarıgül, ilk ifadesinde yer vermediği iddiaları ek beyanında anlattı.
Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e parti genel merkezinin tefrişatı için 250 bin dolar verdiğini öne sürdü. Söz konusu paranın Ankara Ümitköy'de bir restoran çıkışında, Özel'in aracına bırakıldığını iddia etti.
Otobüs için de 250 bin dolar iddiası
Emir Sarıgül, babasının partiye ait otobüsün ses sistemi ve iç tasarımının yapılması amacıyla da Özgür Özel'e 250 bin dolar ya da euro verdiğini kendisine anlattığını söyledi.
Bu ödemenin Silivri'deki bir duruşmanın ardından gidilen balıkçı restoranının çıkışında, Büyükçekmece'de gerçekleştiğini ileri sürdü.
100 bin dolar iki atkının arasına konuldu
İfadedeki en dikkat çekici iddialardan biri ise son ödeme ve hediye paketiyle ilgili oldu.
Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün yaklaşık bir ay önce Özgür Özel'in Ankara'daki evine gideceğini söyleyerek kendisinden Vakko'dan iki atkı almasını istediğini anlattı. Sarıgül, babasının Ulus Platin Konutları'ndaki evde 100 bin doları atkıların yanına koyarak paketi hediye görünümüne getirdiğini iddia etti.
Mustafa Sarıgül'ün paketi İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya götürdüğünü, önce Meclis'e ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçtiğini belirten Emir Sarıgül, paranın Özgür Özel'e yemekte elden verildiğini babasının ertesi gün kendisine söylediğini öne sürdü.
Babasından 5 taşınmaz ve 50 milyon dolarlık senet iddiası
Emir Sarıgül, ek ifadesinde annesinden kalan mirasla ilgili yaşadığı anlaşmazlığı da anlattı. Babasının kendisine Nişantaşı, Marmaris, Mecidiyeköy ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazı devretmeyi taahhüt ettiğini belirten Sarıgül, taşınmazların devredilmemesi ihtimaline karşı 50 milyon dolarlık teminat senedi de imzalandığını söyledi.
Sözleşme ve senedin asıllarının avukatı Emrah Cengiz'in kasasında bulunduğunu ifade etti.
Tahliyesini istedi
İki kızının bakımından sorumlu olduğunu, annelerinin yurt dışında bulunduğunu belirten Emir Sarıgül, tahliyesini talep etti. Ev hapsi seçeneğinin de değerlendirilmesini isteyen Sarıgül, suçlamalarla ilgisinin olmadığını savunarak suçsuz olduğunu söyledi.
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