Elazığ Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2026 yılı 16 Temmuz saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre deprem, yerin 11,47 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalar ve saha tespit çalışmaları yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2026 yılı 16 Temmuz saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı
AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 4,0, derinliği ise 11,47 kilometre olarak ölçüldü.
Resmî açıklamalar takip ediliyor
Depreme ilişkin ilk açıklama AFAD tarafından yapılırken, olayla ilgili diğer resmî kurumlardan gelecek bilgi ve değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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Elazığ Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2026 yılı 16 Temmuz saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre deprem, yerin 11,47 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalar ve saha tespit çalışmaları yakından izleniyor.
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2026 yılı 16 Temmuz saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı
AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 4,0, derinliği ise 11,47 kilometre olarak ölçüldü.
Resmî açıklamalar takip ediliyor
Depreme ilişkin ilk açıklama AFAD tarafından yapılırken, olayla ilgili diğer resmî kurumlardan gelecek bilgi ve değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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