Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Düzce'de 136 tarihi eser ele geçirildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 136 tarihi eserle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıpınar Mahallesi'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince mahallede yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 2 haç, 1 heykel ve 1 çömlek ele geçirildi.
Olayla ilgili R.G. ve Ş.T. gözaltına alındı.
