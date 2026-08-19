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DMM'den sosyal yapıların hedef alındığı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Son dönemdeki operasyonlarda birtakım sosyal yapıların hedef alındığı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:30
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 15:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM'den sosyal yapıların hedef alındığı iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında "Son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda birtakım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların dezenformasyon içerdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm adli ve idari süreçler herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması, kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

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