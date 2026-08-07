Diyarbakır annelerinde kanun teklifi heyecanı! Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür
Diyarbakır annelerinde kanun teklifi heyecanı! Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, Meclis'teki kanun teklifi adımıyla büyük bir heyecan yaşarken; sürecin mimarları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ederek 'Gerçekten büyük bir zafere imza attılar. Bizim de burada tek bir temennimiz evlatlarımızın geri dönmesidir' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:54
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2531'uncu güne ulaştı. Bu süreçte 81 aile evladına kavuştu. 385 aile evlatlarına kavuşmayı bekliyor.
KANUN TEKLİFİ ADIMI AİLELERİ UMUTLANDIRDI
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için ailelerin evlat nöbeti yıllardır devam ediyor. "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılan kritik kanun teklifi adımı aileleri umutlandırdı. Aileler sürecin başarıya ulaşmasını isterken, evlatlarına ise 'teslim olun' çağrısında bulundu.
Kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle yıllardır evlat nöbetini sürdüren ailelerin umutlu ve kararlı bekleyişi, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla devam ediyor.
"BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Yıllardır evlat hasreti çeken acılı aileler 24 TV'ye açık açıklamalarda bulundu.
TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şehymus Çakan'ın "Bu süreç hani size nasıl bir katkı sunar? Beklentileriniz neler?" sorusunu cevaplayan evlat nöbetindeki baba, "Dün 361 milletvekilimiz 'Terörsüz Türkiye' için imza attıkları için hepimiz burada umutluyuz. Sabahın erken saatlerinde burada annelerimizle hepimiz burada mücadelemize devam ediyoruz. Yani 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başlaması hepimiz için büyük bir umut oldu. Bu süreçte 81 evladımız güvenli güçlerimize teslim oldu. Hepimiz için büyük bir umut oldu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin mimari olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'ye buradan biz Diyarbakır anne babaları olarak çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir zafere imza attılar. Bizim de burada tek bir temennimiz evlatlarımızın geri dönmesidir. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz ki burada yağmur yaz kış demeden mücadele verdik. Gördünüz terör örgütü PKK'ya karşı burada büyük bir mücadele verdik. Yani buradan emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. . Yani bu süreçte 86 milyon kazanmıştır. İnşallah artık bu ülkemize şehit gelmeyecek." dedi.
Evladın seslenen baba açıklamasında, "Yani evlatlarımız bizi görüyor veya duyuyorsa hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Gelsinler güvenli güçlerimizin şefkatli kollarına teslim olsunlar. Aslında bu süreçte 81 evladımız yani güvenli güçlerimize değil de hepsi anne ve babasının kucağına teslim oldular. Yani burada biz onların yolunu gözlüyoruz. Bizi görüyorlar veya duyuyorlarsa bakın anne ve babalarınızın halini görüyorsunuz. Biz aslında burada sizin için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz bütün Türkiye'nin evlatları içindir." ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır annelerinde kanun teklifi heyecanı! Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, Meclis'teki kanun teklifi adımıyla büyük bir heyecan yaşarken; sürecin mimarları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ederek 'Gerçekten büyük bir zafere imza attılar. Bizim de burada tek bir temennimiz evlatlarımızın geri dönmesidir' açıklamasında bulundu.
Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2531'uncu güne ulaştı. Bu süreçte 81 aile evladına kavuştu. 385 aile evlatlarına kavuşmayı bekliyor.
KANUN TEKLİFİ ADIMI AİLELERİ UMUTLANDIRDI
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için ailelerin evlat nöbeti yıllardır devam ediyor. "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılan kritik kanun teklifi adımı aileleri umutlandırdı. Aileler sürecin başarıya ulaşmasını isterken, evlatlarına ise 'teslim olun' çağrısında bulundu.
Kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle yıllardır evlat nöbetini sürdüren ailelerin umutlu ve kararlı bekleyişi, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla devam ediyor.
"BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Yıllardır evlat hasreti çeken acılı aileler 24 TV'ye açık açıklamalarda bulundu.
TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şehymus Çakan'ın "Bu süreç hani size nasıl bir katkı sunar? Beklentileriniz neler?" sorusunu cevaplayan evlat nöbetindeki baba, "Dün 361 milletvekilimiz 'Terörsüz Türkiye' için imza attıkları için hepimiz burada umutluyuz. Sabahın erken saatlerinde burada annelerimizle hepimiz burada mücadelemize devam ediyoruz. Yani 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başlaması hepimiz için büyük bir umut oldu. Bu süreçte 81 evladımız güvenli güçlerimize teslim oldu. Hepimiz için büyük bir umut oldu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin mimari olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'ye buradan biz Diyarbakır anne babaları olarak çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir zafere imza attılar. Bizim de burada tek bir temennimiz evlatlarımızın geri dönmesidir. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz ki burada yağmur yaz kış demeden mücadele verdik. Gördünüz terör örgütü PKK'ya karşı burada büyük bir mücadele verdik. Yani buradan emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. . Yani bu süreçte 86 milyon kazanmıştır. İnşallah artık bu ülkemize şehit gelmeyecek." dedi.
Evladın seslenen baba açıklamasında, "Yani evlatlarımız bizi görüyor veya duyuyorsa hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Gelsinler güvenli güçlerimizin şefkatli kollarına teslim olsunlar. Aslında bu süreçte 81 evladımız yani güvenli güçlerimize değil de hepsi anne ve babasının kucağına teslim oldular. Yani burada biz onların yolunu gözlüyoruz. Bizi görüyorlar veya duyuyorlarsa bakın anne ve babalarınızın halini görüyorsunuz. Biz aslında burada sizin için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz bütün Türkiye'nin evlatları içindir." ifadelerini kullandı.
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