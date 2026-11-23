Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 15:17
Kaynak:
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe temaslar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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