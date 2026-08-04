Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK milletimizin güven kaynağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK milletimizin güven kaynağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 11:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, YAŞ üyeleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Aziz Atatürk 2026 yılı yüksek askeri şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız.
Malazgirt Zaferi'nden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz.
Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin yoğunluğunun tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK milletimizin güven kaynağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, YAŞ üyeleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Aziz Atatürk 2026 yılı yüksek askeri şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız.
Malazgirt Zaferi'nden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz.
Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin yoğunluğunun tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
Çok Okunanlar