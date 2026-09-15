Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu: Güzel gelişmeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu: Güzel gelişmeler var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için bulunduğu kentte gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, programda Terörsüz Türkiye sürecinden bölgesel gelişmelere, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattındaki adımdan COP31 hazırlıklarına kadar çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın bölgesel iş birliğine ilişkin verdiği mesajlar, önümüzdeki süreçte atılacak adımları da gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 01:13
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 01:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi’nde düzenlenen “Gençlerle Buluşma” programına katılan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki mevcut duruma değindi.
Erdoğan, “Güneydoğu, Doğu Anadolu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü ama Allah’a hamdolsun şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da artık terör diye bir şey kalmadı.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki otlakların yeniden aktif şekilde kullanıldığını belirten Erdoğan, vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını otlatabildiğini söyledi. Erdoğan, hedeflerinin bölgenin genelinde huzurlu ortamın devam etmesi olduğunu ifade etti.
“Türkiye bölgeye ağırlığını koydu”
Erdoğan, dünyada daha adil bir düzen gerektiğine ilişkin görüşlerini anlatırken Hürmüz Boğazı ve Körfez’de yaşanan gelişmelere de değindi.
Bölgedeki sorunların İslam dünyasını etkilediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte daha etkin bir rol üstlendiğini belirtti.
Erdoğan, “Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye’den beklentiler çok.” dedi.
Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan vurgusu
Erdoğan, Riyad ve Mekke’de savunma alanında atılan adımlara ilişkin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki iş birliğine dikkat çekti.
“Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık.” diyen Erdoğan, üç ülkenin birlikte hareket etmesinin İslam dünyasına yönelik bir mesaj taşıdığını belirtti.
Erdoğan, “Attığımız adım, bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.” ifadelerini kullandı.
COP31 hazırlıkları Antalya’da sürüyor
Programda COP31 sürecine de değinen Erdoğan, organizasyonun Antalya’da gerçekleştirilmesi için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yürütülen temaslara değinen Erdoğan, sıfır atık çalışmalarının Birleşmiş Milletler bünyesinde de yer edindiğini ifade etti.
Gençlere gelecek mesajı
Erdoğan, Samsun’daki buluşmada gençlerin Türkiye’nin geleceğinde üstleneceği role ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gençliği geçmişi geleceğe taşıyan önemli bir insan kaynağı olarak nitelendiren Erdoğan, seçilme yaşının 18’e indirilmesini hatırlattı.
Gençlerle buluşmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, 107 yıl önce Samsun’dan başlayan istiklal yürüyüşünün bugün güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda sürdüğünü söyledi.
Program, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’in Erdoğan’a “İstiklalden İstikbale” temalı dijital tablo hediye etmesiyle sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu: Güzel gelişmeler var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için bulunduğu kentte gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, programda Terörsüz Türkiye sürecinden bölgesel gelişmelere, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattındaki adımdan COP31 hazırlıklarına kadar çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın bölgesel iş birliğine ilişkin verdiği mesajlar, önümüzdeki süreçte atılacak adımları da gündeme taşıdı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi’nde düzenlenen “Gençlerle Buluşma” programına katılan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki mevcut duruma değindi.
Erdoğan, “Güneydoğu, Doğu Anadolu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü ama Allah’a hamdolsun şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da artık terör diye bir şey kalmadı.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki otlakların yeniden aktif şekilde kullanıldığını belirten Erdoğan, vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını otlatabildiğini söyledi. Erdoğan, hedeflerinin bölgenin genelinde huzurlu ortamın devam etmesi olduğunu ifade etti.
“Türkiye bölgeye ağırlığını koydu”
Erdoğan, dünyada daha adil bir düzen gerektiğine ilişkin görüşlerini anlatırken Hürmüz Boğazı ve Körfez’de yaşanan gelişmelere de değindi.
Bölgedeki sorunların İslam dünyasını etkilediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte daha etkin bir rol üstlendiğini belirtti.
Erdoğan, “Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye’den beklentiler çok.” dedi.
Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan vurgusu
Erdoğan, Riyad ve Mekke’de savunma alanında atılan adımlara ilişkin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki iş birliğine dikkat çekti.
“Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık.” diyen Erdoğan, üç ülkenin birlikte hareket etmesinin İslam dünyasına yönelik bir mesaj taşıdığını belirtti.
Erdoğan, “Attığımız adım, bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.” ifadelerini kullandı.
COP31 hazırlıkları Antalya’da sürüyor
Programda COP31 sürecine de değinen Erdoğan, organizasyonun Antalya’da gerçekleştirilmesi için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yürütülen temaslara değinen Erdoğan, sıfır atık çalışmalarının Birleşmiş Milletler bünyesinde de yer edindiğini ifade etti.
Gençlere gelecek mesajı
Erdoğan, Samsun’daki buluşmada gençlerin Türkiye’nin geleceğinde üstleneceği role ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gençliği geçmişi geleceğe taşıyan önemli bir insan kaynağı olarak nitelendiren Erdoğan, seçilme yaşının 18’e indirilmesini hatırlattı.
Gençlerle buluşmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, 107 yıl önce Samsun’dan başlayan istiklal yürüyüşünün bugün güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda sürdüğünü söyledi.
Program, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’in Erdoğan’a “İstiklalden İstikbale” temalı dijital tablo hediye etmesiyle sona erdi.
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