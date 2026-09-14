“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken detay: LGBT derneklerine milyonlarca dolarlık fon
“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken detay: LGBT derneklerine milyonlarca dolarlık fon
Çocuk ve gençleri alkol, kumar, fuhuş ve LGBT içerikli faaliyetlere yönlendirdiği öne sürülen derneklere yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi. MASAK, bazı derneklere ABD, Fransa ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 3,5 milyon dolar fon aktarıldığını belirledi. Operasyona Avrupa Parlamentosu (AP) ve Yeni Parti’den tepki geldi.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'de ilk kez 'Ailem Güvende' operasyonları düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli soruşturmalar kapsamında 15 şehirdeki 38 adrese ve 54 noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. Mersin'de 50, İzmir'de 26, İstanbul'da 20 olmak üzere 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
ÇOCUKLARA SİNSİ TUZAK
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre çocukların ve gençlerin gelişim düzeyleri gözetilmeksizin cinsel yönelim konularında yönlendirildiği, 'ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti' adı altında istismar yapıldığı ve bazı eğlence mekanlarının bu suçlara ortam sağladığı tespit edildi. Açıklamada, Anayasa'nın 41. maddesi doğrultusunda; çocukların üstün yararı, aile yapısı ve toplumun ahlaki değerlerini korumak amacıyla harekete geçildiği bildirildi.
DERNEK VE BARLARDA ARAMA
Soruşturmanın en kapsamlı ayağı İstanbul'da gerçekleşti. 6 LGBTİ+ derneği 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'müstehcenlik' ve 'uyuşturucu' suçlamaları kapsamında incelemeye alındı. Beyoğlu ve Şişli başta olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren 10 gece kulübü ve bar gibi işletmede aramalar yapıldı. Uyuşturucu maddeler, 2 bin şişe kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, kamera kayıt cihazları ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Bir işletme mühürlendi.
MÜSTEHCEN HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ
Çocukların müstehcen içeriklere maruz kalmasının engellenmesi için 73 ayrı sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi. O hesaplardan birinin de fenomen Mika Raun'a ait olduğu öğrenildi. Asıl adı Mikail Can Kurnaz olan ve cinsiyet değiştiren Raun, 31 Ocak'ta uyuşturucu ve fuhuş suçlarından tutuklanmış; 2 ay sonra tahliye olmuştu.
GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına ve istismar ağına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Gürlek, Anayasa'nın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluğa da dikkat çekti. Operasyonların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
'KAOS GL' İHBARINA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KAOS GL'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikler bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Dernek yöneticileri ve dijital hesaplarla bağlantılı 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 21 kişi gözaltına alındı, 5 şüpheli aranıyor. KAOS GL'nin internet sitesine de Türkiye'den erişim engeli getirildi.
'ZENNE ARİF'E DE KELEPÇE
İzmir'deki operasyonda, 'Zenne Arif' olarak bilinen Arif Saçlı gözaltına alındı. Saçlı, sosyal medyada yayılan müstehcen dans görüntüleriyle gündeme gelmişti.
AHLAKSIZLIĞI BATI ÜLKELERİ FONLAMIŞ
Mali Suçları Araştırma Kurulu, soruşturmaya konu olan LGBT derneklerine yabancı kişi, vakıf, kuruluş, büyükelçilik ve kamu kurumlarından yüksek miktarda fon aktarıldığını tespit etti.
BÜYÜKELÇİLİKLER DE VAR
Para transferlerin kaynaklarının arasında ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemeler ile Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları da yer aldı. ILGA Europe, European Endowment for Democracy, German Marshall Fund ve çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşlardan da para aktarıldığı belirtildi. SWIFT kayıtlarına göre altı derneğe yurtdışından farklı tarihlerde toplam 3 milyon 359 bin 164 dolar gönderildi. Kayıtlara göre SPoD'a 1 milyon 570 bin 692 dolar, HEVİ LGBTİ'ye 762 bin 939 dolar, Pozitif Yaşam Derneği'ne 518 bin 525 dolar, LİSTAG'a 314 bin 220 dolar, Lambdaistanbul'a 103 bin 650 dolar ve Pozitif İz Derneği'ne 89 bin 138 dolar aktarıldığı bilgisine yer verildi.
AP RAPORTÖRÜ RAHATSIZ OLDU
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amor, operasyonları "Türkiye'deki baskının şok edici bir tırmanışı" olarak nitelendirdi. Amor, şu ifadeleri kullandı: "LGBTİ aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen toplu tutuklamalar ve baskınlar dalgası, Türkiye'deki baskının şok edici bir tırmanışıdır. Bu ahlaki gündemin dayatılması, temel hakların bariz bir ihlali olup, ülkeyi karanlık bir yola sürükleyen Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini ihlal etmektedir."
Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de Meclis'ten geçmeyen düzenlemelerin fiilen uygulandığını savundu. Gökçen, "Etki ajanlığı yasası geçmedi, eşcinselliğe özendirme yasası geçmedi. Ama şimdi olmayan bir yasa uygulanıyor" dedi. Operasyonların toplumsal barışa zarar verdiğini öne süren Gökçen, "Konu sadece ilgili derneklerin değil, tüm milletvekillerinin ve TBMM'nin sorunudur" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen
DİJİTAL İÇERİKLER CİNSİYETSİZLİĞİ TETİKLİYOR!
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Işıklı, çocukların LGBT ve cinsiyet kimliği içeriklerine erken yaşta yoğun biçimde maruz kalmasının risk oluşturduğunu söyledi. Işıklı, aileleri şöyle uyardı: "Çocukların erken yaşta bu kadar içeriğe maruz kalması cinsiyet krizine yol açıyor. Batı kaynaklı platformlarda LGBT'ye pozitif ayrımcılık var. Sanki en temel sorunmuş gibi öne çıkarılıp çocuklara tercih yapmaları mesajı veriliyor. Tasarım bebek ve cinsiyetsizleşme gibi trendlerle geleneksel yaşam tarzı ile ahlaktan geriye bir şey kalmaz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
“Ailem Güvende” operasyonunda dikkat çeken detay: LGBT derneklerine milyonlarca dolarlık fon
Çocuk ve gençleri alkol, kumar, fuhuş ve LGBT içerikli faaliyetlere yönlendirdiği öne sürülen derneklere yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi. MASAK, bazı derneklere ABD, Fransa ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 3,5 milyon dolar fon aktarıldığını belirledi. Operasyona Avrupa Parlamentosu (AP) ve Yeni Parti’den tepki geldi.
Türkiye'de ilk kez 'Ailem Güvende' operasyonları düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli soruşturmalar kapsamında 15 şehirdeki 38 adrese ve 54 noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. Mersin'de 50, İzmir'de 26, İstanbul'da 20 olmak üzere 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
ÇOCUKLARA SİNSİ TUZAK
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre çocukların ve gençlerin gelişim düzeyleri gözetilmeksizin cinsel yönelim konularında yönlendirildiği, 'ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti' adı altında istismar yapıldığı ve bazı eğlence mekanlarının bu suçlara ortam sağladığı tespit edildi. Açıklamada, Anayasa'nın 41. maddesi doğrultusunda; çocukların üstün yararı, aile yapısı ve toplumun ahlaki değerlerini korumak amacıyla harekete geçildiği bildirildi.
DERNEK VE BARLARDA ARAMA
Soruşturmanın en kapsamlı ayağı İstanbul'da gerçekleşti. 6 LGBTİ+ derneği 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'müstehcenlik' ve 'uyuşturucu' suçlamaları kapsamında incelemeye alındı. Beyoğlu ve Şişli başta olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren 10 gece kulübü ve bar gibi işletmede aramalar yapıldı. Uyuşturucu maddeler, 2 bin şişe kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, kamera kayıt cihazları ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Bir işletme mühürlendi.
MÜSTEHCEN HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ
Çocukların müstehcen içeriklere maruz kalmasının engellenmesi için 73 ayrı sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi. O hesaplardan birinin de fenomen Mika Raun'a ait olduğu öğrenildi. Asıl adı Mikail Can Kurnaz olan ve cinsiyet değiştiren Raun, 31 Ocak'ta uyuşturucu ve fuhuş suçlarından tutuklanmış; 2 ay sonra tahliye olmuştu.
GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına ve istismar ağına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Gürlek, Anayasa'nın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluğa da dikkat çekti. Operasyonların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
'KAOS GL' İHBARINA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KAOS GL'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikler bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Dernek yöneticileri ve dijital hesaplarla bağlantılı 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 21 kişi gözaltına alındı, 5 şüpheli aranıyor. KAOS GL'nin internet sitesine de Türkiye'den erişim engeli getirildi.
'ZENNE ARİF'E DE KELEPÇE
İzmir'deki operasyonda, 'Zenne Arif' olarak bilinen Arif Saçlı gözaltına alındı. Saçlı, sosyal medyada yayılan müstehcen dans görüntüleriyle gündeme gelmişti.
AHLAKSIZLIĞI BATI ÜLKELERİ FONLAMIŞ
Mali Suçları Araştırma Kurulu, soruşturmaya konu olan LGBT derneklerine yabancı kişi, vakıf, kuruluş, büyükelçilik ve kamu kurumlarından yüksek miktarda fon aktarıldığını tespit etti.
BÜYÜKELÇİLİKLER DE VAR
Para transferlerin kaynaklarının arasında ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemeler ile Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları da yer aldı. ILGA Europe, European Endowment for Democracy, German Marshall Fund ve çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşlardan da para aktarıldığı belirtildi. SWIFT kayıtlarına göre altı derneğe yurtdışından farklı tarihlerde toplam 3 milyon 359 bin 164 dolar gönderildi. Kayıtlara göre SPoD'a 1 milyon 570 bin 692 dolar, HEVİ LGBTİ'ye 762 bin 939 dolar, Pozitif Yaşam Derneği'ne 518 bin 525 dolar, LİSTAG'a 314 bin 220 dolar, Lambdaistanbul'a 103 bin 650 dolar ve Pozitif İz Derneği'ne 89 bin 138 dolar aktarıldığı bilgisine yer verildi.
AP RAPORTÖRÜ RAHATSIZ OLDU
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amor, operasyonları "Türkiye'deki baskının şok edici bir tırmanışı" olarak nitelendirdi. Amor, şu ifadeleri kullandı: "LGBTİ aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen toplu tutuklamalar ve baskınlar dalgası, Türkiye'deki baskının şok edici bir tırmanışıdır. Bu ahlaki gündemin dayatılması, temel hakların bariz bir ihlali olup, ülkeyi karanlık bir yola sürükleyen Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini ihlal etmektedir."
YENİ PARTİLİ GÖKÇEN: ÖZENDİRME YASASI ÇIKMADI, BARIŞA AYKIRI
Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de Meclis'ten geçmeyen düzenlemelerin fiilen uygulandığını savundu. Gökçen, "Etki ajanlığı yasası geçmedi, eşcinselliğe özendirme yasası geçmedi. Ama şimdi olmayan bir yasa uygulanıyor" dedi. Operasyonların toplumsal barışa zarar verdiğini öne süren Gökçen, "Konu sadece ilgili derneklerin değil, tüm milletvekillerinin ve TBMM'nin sorunudur" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen
DİJİTAL İÇERİKLER CİNSİYETSİZLİĞİ TETİKLİYOR!
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Işıklı, çocukların LGBT ve cinsiyet kimliği içeriklerine erken yaşta yoğun biçimde maruz kalmasının risk oluşturduğunu söyledi. Işıklı, aileleri şöyle uyardı: "Çocukların erken yaşta bu kadar içeriğe maruz kalması cinsiyet krizine yol açıyor. Batı kaynaklı platformlarda LGBT'ye pozitif ayrımcılık var. Sanki en temel sorunmuş gibi öne çıkarılıp çocuklara tercih yapmaları mesajı veriliyor. Tasarım bebek ve cinsiyetsizleşme gibi trendlerle geleneksel yaşam tarzı ile ahlaktan geriye bir şey kalmaz."
Çok Okunanlar