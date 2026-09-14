8 ilde yasa dışı bahis ağına darbe! 177 şüpheli, 17,7 milyar liralık hareket
8 ilde yasa dışı bahis ağına darbe! 177 şüpheli, 17,7 milyar liralık hareket
Jandarma ekiplerinin 8 ilde düzenlediği operasyonlarda, hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:07
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen 177 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
8 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, -Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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8 ilde yasa dışı bahis ağına darbe! 177 şüpheli, 17,7 milyar liralık hareket
Jandarma ekiplerinin 8 ilde düzenlediği operasyonlarda, hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen 177 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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