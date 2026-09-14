Okullar açılır açılmaz harekete geçildi! Sokak çetelerine ağır darbe
Okullar açılır açılmaz harekete geçildi! Sokak çetelerine ağır darbe
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 11:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.
Gürlek, milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında gerçekleştirilen operasyonlarla çocukları ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
2 BİN 447 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Jandarma ve polis teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS VE İNSAN KAYNAĞI HEDEFTE
Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi birçok suç alanında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiğini kaydeden Gürlek, mücadelenin yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurguladı.
Gürlek, hedeflerinin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, bağlantılarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.
Sosyal medya üzerinden gençleri etkilemeye çalışan ve suçu bir güç ya da statü unsuru gibi gösteren yapılara karşı da mücadele edildiğini belirten Gürlek, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.
"SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAKTIR"
Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır."
Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları, polis ve jandarma teşkilatları ile ilgili tüm kurumların suç örgütlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
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Okullar açılır açılmaz harekete geçildi! Sokak çetelerine ağır darbe
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.
Gürlek, milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında gerçekleştirilen operasyonlarla çocukları ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
2 BİN 447 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Jandarma ve polis teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS VE İNSAN KAYNAĞI HEDEFTE
Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi birçok suç alanında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiğini kaydeden Gürlek, mücadelenin yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurguladı.
Gürlek, hedeflerinin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, bağlantılarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.
Sosyal medya üzerinden gençleri etkilemeye çalışan ve suçu bir güç ya da statü unsuru gibi gösteren yapılara karşı da mücadele edildiğini belirten Gürlek, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.
"SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAKTIR"
Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır."
Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları, polis ve jandarma teşkilatları ile ilgili tüm kurumların suç örgütlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
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