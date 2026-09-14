DMM Ailem Güvende paylaşımları için uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Ailem Güvende” operasyonlarının kapsamı ve yürütülme sürecine ilişkin bazı sosyal medya mecralarında asılsız iddialar ve manipülatif paylaşımlar tespit edildiğini bildirdi. DMM, operasyonların adli soruşturmalar kapsamında somut deliller doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek kamuoyuna yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu. Sürece ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:47
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 18:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM tarafından yapılan açıklamada, “Ailem Güvende” operasyonlarının kapsamı ve süreci hakkında çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada operasyonların belirli hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin yürütülen adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Operasyonların; fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetlerle bağlantılı olduğu bildirildi. Hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmelerin de soruşturmaların kapsamında bulunduğu ifade edildi.
Soruşturmaların dayandığı unsurlar belirtildi
DMM, soruşturma süreçlerinin teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü açıkladı. Operasyonların bu kapsamda yürütülen adli soruşturmaların bir parçası olduğu vurgulandı.
Açıklamada, soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiği belirtilirken sosyal medyada operasyonların kapsamı ve sürecine yönelik dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı uyarıda bulunuldu.
DMM’den resmi açıklamaları takip edin çağrısı
DMM, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi. Vatandaşların süreçle ilgili yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığı belirtildi.
Merkezin açıklamasında, “Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.
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DMM Ailem Güvende paylaşımları için uyardı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Ailem Güvende” operasyonlarının kapsamı ve yürütülme sürecine ilişkin bazı sosyal medya mecralarında asılsız iddialar ve manipülatif paylaşımlar tespit edildiğini bildirdi. DMM, operasyonların adli soruşturmalar kapsamında somut deliller doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek kamuoyuna yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu. Sürece ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından takip edilecek.
DMM tarafından yapılan açıklamada, “Ailem Güvende” operasyonlarının kapsamı ve süreci hakkında çeşitli dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada operasyonların belirli hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin yürütülen adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Operasyonların; fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetlerle bağlantılı olduğu bildirildi. Hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmelerin de soruşturmaların kapsamında bulunduğu ifade edildi.
Soruşturmaların dayandığı unsurlar belirtildi
DMM, soruşturma süreçlerinin teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü açıkladı. Operasyonların bu kapsamda yürütülen adli soruşturmaların bir parçası olduğu vurgulandı.
Açıklamada, soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiği belirtilirken sosyal medyada operasyonların kapsamı ve sürecine yönelik dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı uyarıda bulunuldu.
DMM’den resmi açıklamaları takip edin çağrısı
DMM, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi. Vatandaşların süreçle ilgili yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığı belirtildi.
Merkezin açıklamasında, “Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.
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