81 ile genelge gönderildi! Gürlek’ten 7 maddelik talimat
81 ile genelge gönderildi! Gürlek’ten 7 maddelik talimat
Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içerik ve oluşumlarla mücadele kapsamında 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı. Başsavcılıklardan dijital delillerden mali soruşturmalara kadar yedi başlıkta gerekli adli süreçlerin yürütülmesi istendi. Uygulamada özellikle çocukları hedef alan suçlara ilişkin ihbarlar ve dijital içeriklere yönelik tedbirler öne çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.
Aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, bu kapsamda 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiğini bildirdi.
Başsavcılıklardan 7 konuda adım atılması istendi
Gönderilen yazıda, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi talep edildi. Dijital delillerin ise derhal tespit edilerek muhafaza altına alınması istendi.
Gerekli durumlarda içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması, organize yapı şüphesi bulunması halinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınması talimatlar arasında yer aldı.
Suçtan gelir elde edildiğine yönelik emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi de başsavcılıklardan istenen uygulamalar arasına girdi. Mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve ilgili kurumlarla sürekli koordinasyon sağlanması da yazıda belirtildi.
Dijital mecralara yönelik adli tedbirler uygulanacak
Gürlek, çocukların üstün yararının temel öncelik olduğunu belirterek aile kurumunu, gençlerin geleceğini ve toplum düzenini hedef alan suç yapılanmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
Dijital mecralar ile fiziki ortamda hukuk devletinin gereğinin yerine getirileceğini kaydeden Gürlek, ailelerin ve çocukların korunmasına yönelik adli mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.
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81 ile genelge gönderildi! Gürlek’ten 7 maddelik talimat
Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içerik ve oluşumlarla mücadele kapsamında 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı. Başsavcılıklardan dijital delillerden mali soruşturmalara kadar yedi başlıkta gerekli adli süreçlerin yürütülmesi istendi. Uygulamada özellikle çocukları hedef alan suçlara ilişkin ihbarlar ve dijital içeriklere yönelik tedbirler öne çıkacak.
Gürlek, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.
Aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, bu kapsamda 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiğini bildirdi.
Başsavcılıklardan 7 konuda adım atılması istendi
Gönderilen yazıda, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi talep edildi. Dijital delillerin ise derhal tespit edilerek muhafaza altına alınması istendi.
Gerekli durumlarda içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması, organize yapı şüphesi bulunması halinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınması talimatlar arasında yer aldı.
Suçtan gelir elde edildiğine yönelik emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi de başsavcılıklardan istenen uygulamalar arasına girdi. Mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve ilgili kurumlarla sürekli koordinasyon sağlanması da yazıda belirtildi.
Dijital mecralara yönelik adli tedbirler uygulanacak
Gürlek, çocukların üstün yararının temel öncelik olduğunu belirterek aile kurumunu, gençlerin geleceğini ve toplum düzenini hedef alan suç yapılanmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
Dijital mecralar ile fiziki ortamda hukuk devletinin gereğinin yerine getirileceğini kaydeden Gürlek, ailelerin ve çocukların korunmasına yönelik adli mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.
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