ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya’nın enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda karşılıklı olarak aynı yönde karar aldığını açıkladı. Trump, küresel ölçekte yükselen dizel fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Ukrayna-Rusya savaşına işaret etti. Tarafların enerji altyapısına ilişkin tutumunun sahadaki gelişmelere nasıl yansıyacağı izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerini hedef almamayı kabul ettiğini belirtti. Rusya’nın da aynı yaklaşımı benimsediğini söyleyen Trump, iki tarafın enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda karşılıklı bir mutabakata vardığını ifade etti.
Enerji tesisleri konusunda karşılıklı karar
Trump, açıklamasında, “Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da bunu aynı şekilde kabul etti” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapısına yönelik saldırıların gündemde olduğu bir dönemde geldi. Trump’ın aktardığı mutabakatın kapsamına ve uygulama sürecine ilişkin ek ayrıntı paylaşılmadı.
Trump dizel fiyatlarında savaşa işaret etti
ABD Başkanı, dünya genelindeki dizel fiyatlarında görülen artışa ilişkin de konuştu. Trump, fiyatlardaki yükselişin başlıca nedeninin İran olmadığını belirterek Ukrayna-Rusya savaşını gösterdi.
Trump’ın açıklamasında dizel fiyatlarındaki artışın hangi piyasa verileri veya dönem üzerinden değerlendirildiğine ilişkin ayrıntı yer almadı.
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Trump Rusya ve Ukrayna’nın yeni kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya’nın enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda karşılıklı olarak aynı yönde karar aldığını açıkladı. Trump, küresel ölçekte yükselen dizel fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Ukrayna-Rusya savaşına işaret etti. Tarafların enerji altyapısına ilişkin tutumunun sahadaki gelişmelere nasıl yansıyacağı izlenecek.
Trump, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerini hedef almamayı kabul ettiğini belirtti. Rusya’nın da aynı yaklaşımı benimsediğini söyleyen Trump, iki tarafın enerji tesislerine yönelik saldırılar konusunda karşılıklı bir mutabakata vardığını ifade etti.
Enerji tesisleri konusunda karşılıklı karar
Trump, açıklamasında, “Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da bunu aynı şekilde kabul etti” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapısına yönelik saldırıların gündemde olduğu bir dönemde geldi. Trump’ın aktardığı mutabakatın kapsamına ve uygulama sürecine ilişkin ek ayrıntı paylaşılmadı.
Trump dizel fiyatlarında savaşa işaret etti
ABD Başkanı, dünya genelindeki dizel fiyatlarında görülen artışa ilişkin de konuştu. Trump, fiyatlardaki yükselişin başlıca nedeninin İran olmadığını belirterek Ukrayna-Rusya savaşını gösterdi.
Trump’ın açıklamasında dizel fiyatlarındaki artışın hangi piyasa verileri veya dönem üzerinden değerlendirildiğine ilişkin ayrıntı yer almadı.
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