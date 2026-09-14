Uydu, astronot derken şimdi Ay! Türkiye'nin hedefi İsrail'i korkuttu
Uydu, astronot derken şimdi Ay! Türkiye'nin hedefi İsrail'i korkuttu
İsrail'in Maariv gazetesi, Türkiye'nin uzay çalışmalarında Ay hedefiyle attığı yeni adımları gündeme taşıdı. Ankara'nın uzay programında çıtayı yükselttiğini belirten gazete, AYAP-1 ve AYAP-2 projeleriyle Türkiye'nin Ay'a yönelik çalışmalarında yeni bir döneme girdiğine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:14
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 11:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail basınından Türkiye'nin uzay programına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını mercek altına alarak Ankara'nın yeni hedefinin Ay olduğunu yazdı.
"TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTİYOR"
Maariv, haberini "Türkiye çıtayı yükseltiyor. Bir sonraki hedef 384 bin kilometre uzakta" başlığıyla yayımladı. Haberde, yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay'ın Türkiye'nin uzay programındaki yeni hedefi haline geldiği belirtildi.
İsrail gazetesi, Türkiye'nin uydu teknolojilerinden insanlı uzay görevlerine uzanan çalışmalarının ardından Ay programında daha iddialı bir aşamaya hazırlandığını aktardı.
UZAY YOLCULUĞUNUN KİLOMETRE TAŞLARIs
Maariv'in haberinde, Türkiye'nin uzay çalışmalarının geçmişine de yer verildi. Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının 1990'lı yıllarda gözlem uydularına yönelik projelerle başladığı ifade edildi.
2003'te BILSAT-1 gözlem uydusunun uzaya gönderilmesinin önemli bir aşama olduğu belirtilirken, 2011'de Türkiye'de tasarlanıp üretilen RASAT'ın fırlatıldığı hatırlatıldı.
Haberde ayrıca 2018'de Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla farklı uzay projelerinin ortak bir ulusal program altında toplandığına dikkat çekildi.
Maariv, Alper Gezeravcı'nın Ocak 2024'te uzaya çıkan ilk Türk astronot olmasını da Türkiye'nin uzay programındaki önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterdi.
İSRAİL BASINI: TÜRKİYE'NİN GÖZÜ AY'DA
İsrail gazetesi, Türkiye'nin 31 Ağustos'ta Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Artemis Anlaşması'nı imzalamasına da haberinde geniş yer ayırdı.
Maariv, Türkiye'nin katılımıyla Artemis Anlaşması'nı imzalayan ülke sayısının 71'e çıktığını belirterek, "Türkiye'nin gözü resmen Ay'da" değerlendirmesinde bulundu.
Haberde Artemis Anlaşması'nın Ay, Mars ve diğer gök cisimlerinin barışçıl keşfinde ülkeler arasındaki iş birliği, şeffaflık ve karşılıklı yardım ilkelerini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.
İLK BÜYÜK ADIM AYAP-1
Maariv'e göre Türkiye'nin önündeki en önemli projelerden biri AYAP-1 olacak. Proje kapsamında Türkiye tarafından geliştirilen uzay aracının Ay'ın yaklaşık 100 kilometre üzerindeki yörüngeye ulaşması planlanıyor.
Ardından uzay aracının yerli hibrit itki sistemi kullanılarak Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor.
İsrail basını, başlangıçta 2026 olarak belirlenen fırlatma takviminin 2027'ye ertelendiğini, görevin ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilmesinin planlandığını yazdı.
SONRAKİ HEDEF YUMUŞAK İNİŞ
Maariv, Türkiye'nin hedeflerinin AYAP-1 ile sınırlı olmadığını vurguladı. Habere göre bir sonraki aşamayı oluşturacak AYAP-2 görevi kapsamında Türkiye'nin kendi geliştirdiği fırlatma aracı ve motorlarla Ay'a ulaşması planlanıyor.
AYAP-2 ile Türk yapımı bir uzay aracının Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor.
İsrail gazetesi ayrıca Türkiye'nin Artemis Anlaşması'na katılımının, ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Astronotik Kongresi öncesine denk gelmesine dikkat çekti.
Maariv'in değerlendirmesinde, Türkiye'nin uydu teknolojileriyle başlayan uzay serüveninin insanlı uzay görevlerinin ardından Ay programıyla yeni bir aşamaya taşındığı ifade edildi.
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Uydu, astronot derken şimdi Ay! Türkiye'nin hedefi İsrail'i korkuttu
İsrail'in Maariv gazetesi, Türkiye'nin uzay çalışmalarında Ay hedefiyle attığı yeni adımları gündeme taşıdı. Ankara'nın uzay programında çıtayı yükselttiğini belirten gazete, AYAP-1 ve AYAP-2 projeleriyle Türkiye'nin Ay'a yönelik çalışmalarında yeni bir döneme girdiğine dikkat çekti.
İsrail basınından Türkiye'nin uzay programına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını mercek altına alarak Ankara'nın yeni hedefinin Ay olduğunu yazdı.
"TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTİYOR"
Maariv, haberini "Türkiye çıtayı yükseltiyor. Bir sonraki hedef 384 bin kilometre uzakta" başlığıyla yayımladı. Haberde, yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay'ın Türkiye'nin uzay programındaki yeni hedefi haline geldiği belirtildi.
İsrail gazetesi, Türkiye'nin uydu teknolojilerinden insanlı uzay görevlerine uzanan çalışmalarının ardından Ay programında daha iddialı bir aşamaya hazırlandığını aktardı.
UZAY YOLCULUĞUNUN KİLOMETRE TAŞLARIs
Maariv'in haberinde, Türkiye'nin uzay çalışmalarının geçmişine de yer verildi. Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının 1990'lı yıllarda gözlem uydularına yönelik projelerle başladığı ifade edildi.
2003'te BILSAT-1 gözlem uydusunun uzaya gönderilmesinin önemli bir aşama olduğu belirtilirken, 2011'de Türkiye'de tasarlanıp üretilen RASAT'ın fırlatıldığı hatırlatıldı.
Haberde ayrıca 2018'de Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla farklı uzay projelerinin ortak bir ulusal program altında toplandığına dikkat çekildi.
Maariv, Alper Gezeravcı'nın Ocak 2024'te uzaya çıkan ilk Türk astronot olmasını da Türkiye'nin uzay programındaki önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterdi.
İSRAİL BASINI: TÜRKİYE'NİN GÖZÜ AY'DA
İsrail gazetesi, Türkiye'nin 31 Ağustos'ta Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Artemis Anlaşması'nı imzalamasına da haberinde geniş yer ayırdı.
Maariv, Türkiye'nin katılımıyla Artemis Anlaşması'nı imzalayan ülke sayısının 71'e çıktığını belirterek, "Türkiye'nin gözü resmen Ay'da" değerlendirmesinde bulundu.
Haberde Artemis Anlaşması'nın Ay, Mars ve diğer gök cisimlerinin barışçıl keşfinde ülkeler arasındaki iş birliği, şeffaflık ve karşılıklı yardım ilkelerini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.
İLK BÜYÜK ADIM AYAP-1
Maariv'e göre Türkiye'nin önündeki en önemli projelerden biri AYAP-1 olacak. Proje kapsamında Türkiye tarafından geliştirilen uzay aracının Ay'ın yaklaşık 100 kilometre üzerindeki yörüngeye ulaşması planlanıyor.
Ardından uzay aracının yerli hibrit itki sistemi kullanılarak Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor.
İsrail basını, başlangıçta 2026 olarak belirlenen fırlatma takviminin 2027'ye ertelendiğini, görevin ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilmesinin planlandığını yazdı.
SONRAKİ HEDEF YUMUŞAK İNİŞ
Maariv, Türkiye'nin hedeflerinin AYAP-1 ile sınırlı olmadığını vurguladı. Habere göre bir sonraki aşamayı oluşturacak AYAP-2 görevi kapsamında Türkiye'nin kendi geliştirdiği fırlatma aracı ve motorlarla Ay'a ulaşması planlanıyor.
AYAP-2 ile Türk yapımı bir uzay aracının Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor.
İsrail gazetesi ayrıca Türkiye'nin Artemis Anlaşması'na katılımının, ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Astronotik Kongresi öncesine denk gelmesine dikkat çekti.
Maariv'in değerlendirmesinde, Türkiye'nin uydu teknolojileriyle başlayan uzay serüveninin insanlı uzay görevlerinin ardından Ay programıyla yeni bir aşamaya taşındığı ifade edildi.
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