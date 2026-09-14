Trump petrol fiyatları için İran çatışmasına dikkat çekti
Trump petrol fiyatları için İran çatışmasına dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızlı şekilde düşeceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğünü de açıklarken, enerji piyasalarının çatışmanın seyri ve bölgedeki petrol sevkiyatına ilişkin gelişmeleri takip edeceği bir döneme işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 21:28
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 21:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Biden döneminde petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin üzerinde olduğunu savunan Trump, kendi yönetiminin ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ifade etti.
Petrol dışındaki fiyatların keskin biçimde düştüğünü ileri süren Trump, petrol piyasasındaki mevcut durumu geçici bir istisna olarak nitelendirdi. Trump, İran ile askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının da hızla gerileyeceğini söyledi.
Trump, çatışmanın sona ermesinin uzun sürmeyeceğini öne sürerken petrol fiyatlarındaki düşüş için belirli bir tarih paylaşmadı.
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına ilişkin açıklama
Trump, diğer bir sosyal medya paylaşımında Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirtti. Açıklama, küresel petrol sevkiyatında kritik geçiş noktalarından biri olan boğazdaki akışa ilişkin değerlendirmeleri de gündeme taşıdı.
Trump ayrıca İran ile çatışma nedeniyle ABD'nin üstlendiği maliyetlere değindi. Dünya ülkelerinin çatışma ortamı sona erdiğinde ABD'nin masraflarını karşılaması gerektiğini savundu.
ABD'nin kendi çıkarlarından ziyade diğer ülkeler için çaba gösterdiğini öne süren Trump, bu durumun nesillerdir devam ettiğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump petrol fiyatları için İran çatışmasına dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızlı şekilde düşeceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğünü de açıklarken, enerji piyasalarının çatışmanın seyri ve bölgedeki petrol sevkiyatına ilişkin gelişmeleri takip edeceği bir döneme işaret etti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Biden döneminde petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin üzerinde olduğunu savunan Trump, kendi yönetiminin ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ifade etti.
Petrol dışındaki fiyatların keskin biçimde düştüğünü ileri süren Trump, petrol piyasasındaki mevcut durumu geçici bir istisna olarak nitelendirdi. Trump, İran ile askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının da hızla gerileyeceğini söyledi.
Trump, çatışmanın sona ermesinin uzun sürmeyeceğini öne sürerken petrol fiyatlarındaki düşüş için belirli bir tarih paylaşmadı.
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına ilişkin açıklama
Trump, diğer bir sosyal medya paylaşımında Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirtti. Açıklama, küresel petrol sevkiyatında kritik geçiş noktalarından biri olan boğazdaki akışa ilişkin değerlendirmeleri de gündeme taşıdı.
Trump ayrıca İran ile çatışma nedeniyle ABD'nin üstlendiği maliyetlere değindi. Dünya ülkelerinin çatışma ortamı sona erdiğinde ABD'nin masraflarını karşılaması gerektiğini savundu.
ABD'nin kendi çıkarlarından ziyade diğer ülkeler için çaba gösterdiğini öne süren Trump, bu durumun nesillerdir devam ettiğini ifade etti.
Çok Okunanlar