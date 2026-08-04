Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, YAŞ toplantısının ardından gerçekleşirken, İletişim Başkanlığı ziyaretin veda kapsamında yapıldığını duyurdu. YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 30 Ağustos 2026 tarihi öncesinde gerçekleşen kabul, kamuoyunun gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 18:21
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yüksek Askerî Şûra toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Alınan kararların 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.
Toplantı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da emekliye sevk edildi. Kararın ardından Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette bulundu.
İletişim Başkanlığı açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüksek Askerî Şûra kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu." ifadelerini kullandı.
Kabulün içeriğine ilişkin resmi açıklamada başka bir bilgi paylaşılmadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, YAŞ toplantısının ardından gerçekleşirken, İletişim Başkanlığı ziyaretin veda kapsamında yapıldığını duyurdu. YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 30 Ağustos 2026 tarihi öncesinde gerçekleşen kabul, kamuoyunun gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.
Yüksek Askerî Şûra toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Alınan kararların 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.
Toplantı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da emekliye sevk edildi. Kararın ardından Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette bulundu.
İletişim Başkanlığı açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüksek Askerî Şûra kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu." ifadelerini kullandı.
Kabulün içeriğine ilişkin resmi açıklamada başka bir bilgi paylaşılmadı.
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