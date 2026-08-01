Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Taliban listesindeki 5 kişiye ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Taliban listesindeki 5 kişiye ilişkin karar Resmi Gazete'de
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda 'C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesinde yer alan 5 kişiye ilişkin bilgilerin güncellenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 5 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Taliban listesindeki 5 kişiye ilişkin karar Resmi Gazete'de
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda 'C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesinde yer alan 5 kişiye ilişkin bilgilerin güncellenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 5 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.
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