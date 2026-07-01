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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:31
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 15:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı:

"Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/Q9VHuu4Hve

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2026 ">http://

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