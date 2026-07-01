Kişisel verileri hukuka aykırı elde ederek tazminat vaat edenlere ağır yaptırım geliyor
Kişisel verileri hukuka aykırı elde ederek tazminat vaat edenlere ağır yaptırım geliyor
Kişisel Verileri Korumu Kurulu, kaza mağdurlarıyla 'tazminat vaadi' adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve 'tazminat alma vaadinde' bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:50
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 07:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kişisel Verileri Korumu Kurulu'nun (KVKK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, bazı hasar danışmanlık şirketleri veya kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin, kazaların ardından mağdurlarla rızaları dışında iletişime geçtiği yönündeki şikayet ve ihbarların arttığı kaydedildi.
Söz konusu şirket ve kişilerin, kaza sonrasındaki süreçte mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerine ulaştığı, tazminat alma vaadinde bulunarak vekaletname talep ettiği belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, önemli bir karara imza attı.
Buna göre, hukuka aykırı şekilde kişisel veri işleyen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
Konu, idari yönden ise ilgili bakanlıklara ve baro başkanlıklarına intikal ettirilecek.
Kararda, görevleri sırasında elde ettikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperlerinin de suç işlemiş sayılacağı hatırlatıldı.
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Kişisel verileri hukuka aykırı elde ederek tazminat vaat edenlere ağır yaptırım geliyor
Kişisel Verileri Korumu Kurulu, kaza mağdurlarıyla 'tazminat vaadi' adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve 'tazminat alma vaadinde' bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak.
Kişisel Verileri Korumu Kurulu'nun (KVKK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, bazı hasar danışmanlık şirketleri veya kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin, kazaların ardından mağdurlarla rızaları dışında iletişime geçtiği yönündeki şikayet ve ihbarların arttığı kaydedildi.
Söz konusu şirket ve kişilerin, kaza sonrasındaki süreçte mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerine ulaştığı, tazminat alma vaadinde bulunarak vekaletname talep ettiği belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, önemli bir karara imza attı.
Buna göre, hukuka aykırı şekilde kişisel veri işleyen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
Konu, idari yönden ise ilgili bakanlıklara ve baro başkanlıklarına intikal ettirilecek.
Kararda, görevleri sırasında elde ettikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperlerinin de suç işlemiş sayılacağı hatırlatıldı.
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