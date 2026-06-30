NATO Zirvesi öncesi Begona Gomez'den dikkat çeken başvuru
NATO Zirvesi öncesi Begona Gomez'den dikkat çeken başvuru
Dünya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne odaklanırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in yurt dışı çıkışıyla ilgili mahkemeye yaptığı başvuru gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Gomez, zirvede eşine eşlik edebilmek ve Londra'da düzenlenecek kızının mezuniyet törenine katılabilmek amacıyla 7-10 Temmuz tarihlerini kapsayan özel izin talebinde bulundu. Mahkemenin başvuruya ilişkin vereceği karar yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 22:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanyol basınındaki haberlere göre Begona Gomez'in avukatı, müvekkilinin belirtilen tarihler arasında yurt dışına çıkabilmesi için ilgili mahkemeye başvuruda bulundu. Talebin gerekçesi olarak Ankara'daki NATO Zirvesi ile Londra'daki aile programı gösterildi.
NATO Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin eşlerinin de resmi davetliler arasında yer aldığı bilgisi haberlerde hatırlatıldı.
Pasaportunu mahkemeye teslim etmişti
Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor. İspanyol basınındaki bilgilere göre Hakim Juan Carlos Peinado, ülkeden kaçma şüphesi gerekçesiyle ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verdi.
Bu kararın ardından Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etti. İspanyol basınında, Gomez'in ülke tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olduğu ifade edildi.
Son yurt dışı programı Çin ziyareti oldu
Begona Gomez'in son olarak yaklaşık iki ay önce Başbakan Pedro Sanchez'e Çin ziyaretinde eşlik ettiği belirtildi. Mahkemenin NATO Zirvesi ve Londra ziyaretini kapsayan izin talebine ilişkin kararı kamuoyu tarafından takip ediliyor.
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NATO Zirvesi öncesi Begona Gomez'den dikkat çeken başvuru
Dünya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne odaklanırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in yurt dışı çıkışıyla ilgili mahkemeye yaptığı başvuru gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Gomez, zirvede eşine eşlik edebilmek ve Londra'da düzenlenecek kızının mezuniyet törenine katılabilmek amacıyla 7-10 Temmuz tarihlerini kapsayan özel izin talebinde bulundu. Mahkemenin başvuruya ilişkin vereceği karar yakından takip ediliyor.
İspanyol basınındaki haberlere göre Begona Gomez'in avukatı, müvekkilinin belirtilen tarihler arasında yurt dışına çıkabilmesi için ilgili mahkemeye başvuruda bulundu. Talebin gerekçesi olarak Ankara'daki NATO Zirvesi ile Londra'daki aile programı gösterildi.
NATO Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin eşlerinin de resmi davetliler arasında yer aldığı bilgisi haberlerde hatırlatıldı.
Pasaportunu mahkemeye teslim etmişti
Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor. İspanyol basınındaki bilgilere göre Hakim Juan Carlos Peinado, ülkeden kaçma şüphesi gerekçesiyle ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verdi.
Bu kararın ardından Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etti. İspanyol basınında, Gomez'in ülke tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olduğu ifade edildi.
Son yurt dışı programı Çin ziyareti oldu
Begona Gomez'in son olarak yaklaşık iki ay önce Başbakan Pedro Sanchez'e Çin ziyaretinde eşlik ettiği belirtildi. Mahkemenin NATO Zirvesi ve Londra ziyaretini kapsayan izin talebine ilişkin kararı kamuoyu tarafından takip ediliyor.
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