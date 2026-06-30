Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu, her türlü senaryoya hazırlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu, her türlü senaryoya hazırlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, savunma sanayii, uydu teknolojileri, ulaştırma yatırımları ve dış politika başlıklarında değerlendirmeler yaparken, Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Açıklamalarda savunma ihracatı, yeni uydu projeleri ve devam eden yatırımlara ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 20:14
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 20:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, mevcut küresel gelişmelerin ülkelerin savunma kapasitesini daha da önemli hâle getirdiğini belirterek, "Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Savunma ihracatında Türkiye'nin dünyanın en büyük 11 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Erdoğan, bugüne kadar 140'ın üzerinde deniz platformunun farklı ülkelere ihraç edildiğini, tersanelerde ise 50'den fazla savaş gemisinin yapımının sürdüğünü ifade etti.
Uydu teknolojilerindeki çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarına da değinen Erdoğan, Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla haberleşme uydularının sayısının altıya, uzaydaki toplam uydu sayısının ise 10'a ulaştığını belirtti.
Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, İMECE-2, İMECE-3, Göktürk-Y, Göktürk-3 ve Türksat 7A projelerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İstanbul'daki raylı sistem yatırımları
Erdoğan, İstanbul'da ulaştırma yatırımlarının sürdüğünü belirterek Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin tamamlandığını hatırlattı.
Projenin 69 kilometre uzunluğa ve 16 istasyona sahip olduğunu aktaran Erdoğan, hattın 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacağını ve ekonomiye 953 milyon avro katkı sunmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Dış politika ve Gazze açıklamaları
Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşmede savunma sanayii iş birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'daki gelişmelerin ele alındığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolara yükseltildiğini açıkladı.
Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu yineleyerek, Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aracılığıyla 1.134 cemevinin aydınlatma giderlerinin karşılandığını söyledi.
Son üç yılda 695 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat çalışmaları için 800 milyon liralık destek sağlandığını belirten Erdoğan, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu, her türlü senaryoya hazırlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, savunma sanayii, uydu teknolojileri, ulaştırma yatırımları ve dış politika başlıklarında değerlendirmeler yaparken, Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Açıklamalarda savunma ihracatı, yeni uydu projeleri ve devam eden yatırımlara ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı.
Erdoğan, mevcut küresel gelişmelerin ülkelerin savunma kapasitesini daha da önemli hâle getirdiğini belirterek, "Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Savunma ihracatında Türkiye'nin dünyanın en büyük 11 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Erdoğan, bugüne kadar 140'ın üzerinde deniz platformunun farklı ülkelere ihraç edildiğini, tersanelerde ise 50'den fazla savaş gemisinin yapımının sürdüğünü ifade etti.
Uydu teknolojilerindeki çalışmalar sürüyor
Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarına da değinen Erdoğan, Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla haberleşme uydularının sayısının altıya, uzaydaki toplam uydu sayısının ise 10'a ulaştığını belirtti.
Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, İMECE-2, İMECE-3, Göktürk-Y, Göktürk-3 ve Türksat 7A projelerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İstanbul'daki raylı sistem yatırımları
Erdoğan, İstanbul'da ulaştırma yatırımlarının sürdüğünü belirterek Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin tamamlandığını hatırlattı.
Projenin 69 kilometre uzunluğa ve 16 istasyona sahip olduğunu aktaran Erdoğan, hattın 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacağını ve ekonomiye 953 milyon avro katkı sunmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Dış politika ve Gazze açıklamaları
Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşmede savunma sanayii iş birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'daki gelişmelerin ele alındığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolara yükseltildiğini açıkladı.
Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu yineleyerek, Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aracılığıyla 1.134 cemevinin aydınlatma giderlerinin karşılandığını söyledi.
Son üç yılda 695 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat çalışmaları için 800 milyon liralık destek sağlandığını belirten Erdoğan, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
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