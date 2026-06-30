Bakan Fidan'dan AB açıklaması: Türkiye iş birliğine hazır
Bakan Fidan'dan AB açıklaması: Türkiye iş birliğine hazır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye açısından stratejik bir hedef olmayı sürdürdüğünü belirterek, Ankara'nın ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Fidan, AB'den ise Türkiye ile ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılıktan uzak şekilde ilerletmesini beklediklerini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 22:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik yaklaşımında değişiklik bulunmadığını belirterek, üyelik hedefinin stratejik önemini koruduğunu dile getirdi. Türkiye'nin, ilişkilerin karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog temelinde geliştirilmesine hazır olduğunu kaydetti.
Türkiye'den nesnel kriter çağrısı
Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat esasına göre yürütmesi gerektiğini söyledi. İlişkilerin ayrımcılıktan uzak, adil ve objektif bir yaklaşımla ilerletilmesi beklentisini dile getirdi.
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Bakan Fidan'dan AB açıklaması: Türkiye iş birliğine hazır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye açısından stratejik bir hedef olmayı sürdürdüğünü belirterek, Ankara'nın ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Fidan, AB'den ise Türkiye ile ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılıktan uzak şekilde ilerletmesini beklediklerini ifade etti.
Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik yaklaşımında değişiklik bulunmadığını belirterek, üyelik hedefinin stratejik önemini koruduğunu dile getirdi. Türkiye'nin, ilişkilerin karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog temelinde geliştirilmesine hazır olduğunu kaydetti.
Türkiye'den nesnel kriter çağrısı
Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat esasına göre yürütmesi gerektiğini söyledi. İlişkilerin ayrımcılıktan uzak, adil ve objektif bir yaklaşımla ilerletilmesi beklentisini dile getirdi.
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