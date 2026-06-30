Ayşe Tokyaz davasında sanık ve tanıklardan yeni açıklamalar
Ayşe Tokyaz davasında sanık ve tanıklardan yeni açıklamalar
Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama sürüyor. Eski polis memuru Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları alınırken, tanıkların ifadeleri de mahkeme dosyasına girdi. Dava, 2 Temmuz 2026 tarihinde devam edecek duruşmaya ertelendi.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 20:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemil Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, annesi Halime Tokyaz, diğer tutuklu sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Savunmasında mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten Cemil Koç, "Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok." ifadelerini kullandı. Koç, olay günü Ayşe Tokyaz ile kavga etmediklerini öne sürerken, daha önce telefonunda gördüğü mesaj nedeniyle Tokyaz'a fiziksel şiddet uyguladığını beyan etti.
Duruşma savcısının, "Ayşe'ye vurduğunda Esra neredeydi, kavga seslerini duymadı mı?" sorusuna Koç, Esra Tokyaz'ın evde odasında uyuduğunu ve yaşananları duymadığını söyledi.
Esra Tokyaz duygularını paylaştı
Duruşmada söz alan Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, yaşadıkları kaybın yalnızca kardeşini yitirmekle sınırlı olmadığını belirterek, "Benim diğer yarım gitti." dedi.
Esra Tokyaz, verilecek hiçbir cezanın yaşadıkları acıyı gidermeyeceğini ifade ederken, kamuoyunun desteğinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.
Tanık ifadeleri dosyaya girdi
Mahkemede dinlenen tanık İsmail D., olay günü iki kişiyi taksisine aldığını ve araçlarına bindiklerinde kötü bir koku hissettiğini söyledi. Tanık, yolcuların kendisine trafik uygulamalarıyla ilgili soru yönelttiğini de ifade etti.
Tanık Armağan K. ise Cemil Koç ile 2022 yılında tanıştığını, daha sonra şiddete maruz kaldığını iddia etti. Armağan K., Koç'un yasaklı madde kullandığını öne sürerken, karakolda verdiği ifadenin daha sonra sanık tarafından kendisine telefonda okunduğunu ve şikâyetinden vazgeçmesinin istendiğini söyledi.
Duruşma 2 Temmuz 2026'ya ertelendi
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasının ardından duruşmayı 2 Temmuz 2026 tarihine erteledi. Bir sonraki celsede yargılamanın mevcut deliller ve taraf beyanları doğrultusunda sürdürülmesi bekleniyor.
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Ayşe Tokyaz davasında sanık ve tanıklardan yeni açıklamalar
Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama sürüyor. Eski polis memuru Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları alınırken, tanıkların ifadeleri de mahkeme dosyasına girdi. Dava, 2 Temmuz 2026 tarihinde devam edecek duruşmaya ertelendi.
Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemil Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, annesi Halime Tokyaz, diğer tutuklu sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Savunmasında mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten Cemil Koç, "Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok." ifadelerini kullandı. Koç, olay günü Ayşe Tokyaz ile kavga etmediklerini öne sürerken, daha önce telefonunda gördüğü mesaj nedeniyle Tokyaz'a fiziksel şiddet uyguladığını beyan etti.
Duruşma savcısının, "Ayşe'ye vurduğunda Esra neredeydi, kavga seslerini duymadı mı?" sorusuna Koç, Esra Tokyaz'ın evde odasında uyuduğunu ve yaşananları duymadığını söyledi.
Esra Tokyaz duygularını paylaştı
Duruşmada söz alan Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, yaşadıkları kaybın yalnızca kardeşini yitirmekle sınırlı olmadığını belirterek, "Benim diğer yarım gitti." dedi.
Esra Tokyaz, verilecek hiçbir cezanın yaşadıkları acıyı gidermeyeceğini ifade ederken, kamuoyunun desteğinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.
Tanık ifadeleri dosyaya girdi
Mahkemede dinlenen tanık İsmail D., olay günü iki kişiyi taksisine aldığını ve araçlarına bindiklerinde kötü bir koku hissettiğini söyledi. Tanık, yolcuların kendisine trafik uygulamalarıyla ilgili soru yönelttiğini de ifade etti.
Tanık Armağan K. ise Cemil Koç ile 2022 yılında tanıştığını, daha sonra şiddete maruz kaldığını iddia etti. Armağan K., Koç'un yasaklı madde kullandığını öne sürerken, karakolda verdiği ifadenin daha sonra sanık tarafından kendisine telefonda okunduğunu ve şikâyetinden vazgeçmesinin istendiğini söyledi.
Duruşma 2 Temmuz 2026'ya ertelendi
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasının ardından duruşmayı 2 Temmuz 2026 tarihine erteledi. Bir sonraki celsede yargılamanın mevcut deliller ve taraf beyanları doğrultusunda sürdürülmesi bekleniyor.
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