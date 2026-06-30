Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kallas görüşmesinde AB üyeliği öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kallas görüşmesinde AB üyeliği öne çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi, vize serbestisi süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve farklı alanlardaki iş birliği başlıkları ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 21:36
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 21:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabulde, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de yer aldı. Türkiye tarafında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç görüşmeye katıldı.
Tam üyelik süreci gündeme geldi
Beştepe'de gerçekleştirilen kabulde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi öne çıkan başlıklardan biri oldu. Görüşmede, Avrupa Birliği'nin genişleme politikasının adil ve liyakate dayalı şekilde yürütülmesine yönelik beklenti dile getirildi.
Yeni iş birliği alanları değerlendirildi
Görüşmede siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji ve ulaştırma alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri de ele alındı. Taraflar, ortak çalışma alanlarına ilişkin gündem maddelerini değerlendirdi.
Vize serbestisi ve Gümrük Birliği beklentisi
Kabulde, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununa ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Vize serbestisi diyaloğunun yeniden başlatılması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentiler de görüşmenin gündeminde yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kallas görüşmesinde AB üyeliği öne çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi, vize serbestisi süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve farklı alanlardaki iş birliği başlıkları ele alındı.
Kabulde, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de yer aldı. Türkiye tarafında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç görüşmeye katıldı.
Tam üyelik süreci gündeme geldi
Beştepe'de gerçekleştirilen kabulde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi öne çıkan başlıklardan biri oldu. Görüşmede, Avrupa Birliği'nin genişleme politikasının adil ve liyakate dayalı şekilde yürütülmesine yönelik beklenti dile getirildi.
Yeni iş birliği alanları değerlendirildi
Görüşmede siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji ve ulaştırma alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri de ele alındı. Taraflar, ortak çalışma alanlarına ilişkin gündem maddelerini değerlendirdi.
Vize serbestisi ve Gümrük Birliği beklentisi
Kabulde, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununa ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Vize serbestisi diyaloğunun yeniden başlatılması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentiler de görüşmenin gündeminde yer aldı.
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