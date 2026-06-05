Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan katılım bankacılığı için yeni birleşme adımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan katılım bankacılığı için yeni birleşme adımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada katılım finans sektörüne ilişkin yeni hedefleri açıkladı. Erdoğan, Emlak Katılım'ın halka arz edilmesinin planlandığını belirtirken, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirilmesine yönelik çalışma yürütüleceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zirvede konuşan Erdoğan, küresel ekonominin önemli bir kırılma noktasından geçtiğini ifade etti. İran merkezli savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durma noktasına getirdiğini belirten Erdoğan, bunun dünya ekonomisi ve finans sistemi üzerinde etkiler oluşturduğunu söyledi.
Küresel borçluluğun 350 trilyon doların üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, bu yükün sürdürülebilirliğinin küresel ekonominin geleceği açısından kritik bir soru olarak öne çıktığını ifade etti.
İslam ekonomisinin temel ilkelerine vurgu yaptı
İslam ekonomisinde sermayenin yeri ve işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, adalet, erdem, risk paylaşımı ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemine dikkat çekti.
Erdoğan, “Faizin olduğu yerde bereket olmaz” ifadelerini kullanarak, yalnızca kâr odaklı yaklaşımların ekonomik sistemlerde kalıcı fayda üretmeyeceğini söyledi. İslam iktisadının temel değerlerinin daha geniş ölçekte benimsenmesinin önem taşıdığını dile getirdi.
Emlak Katılım için halka arz hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Emlak Katılım'ın halka arz edilmesinin planlandığını açıkladı. Halka arz sürecine ilişkin takvim veya detay paylaşılmazken, açıklama katılım finans sektöründe yeni bir gelişme olarak öne çıktı.
Emlak Katılım'ın halka arzına yönelik süreçte ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar ve atılacak adımların piyasa tarafından izlenmesi bekleniyor.
Üç katılım bankasının birleşmesi gündemde
Erdoğan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirilmesine yönelik hedeflerini de açıkladı. Üç bankanın güçlerini bir araya getirmesiyle daha büyük bir yapının ortaya çıkacağını belirten Erdoğan, bu adımın sektörde sinerji oluşturacağını ifade etti.
Birleşme sürecine ilişkin kapsam, yöntem ve zamanlamaya yönelik ayrıntılar paylaşılmazken, ilgili kurumların ilerleyen dönemde konuya ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan katılım bankacılığı için yeni birleşme adımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada katılım finans sektörüne ilişkin yeni hedefleri açıkladı. Erdoğan, Emlak Katılım'ın halka arz edilmesinin planlandığını belirtirken, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirilmesine yönelik çalışma yürütüleceğini söyledi.
Zirvede konuşan Erdoğan, küresel ekonominin önemli bir kırılma noktasından geçtiğini ifade etti. İran merkezli savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durma noktasına getirdiğini belirten Erdoğan, bunun dünya ekonomisi ve finans sistemi üzerinde etkiler oluşturduğunu söyledi.
Küresel borçluluğun 350 trilyon doların üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, bu yükün sürdürülebilirliğinin küresel ekonominin geleceği açısından kritik bir soru olarak öne çıktığını ifade etti.
İslam ekonomisinin temel ilkelerine vurgu yaptı
İslam ekonomisinde sermayenin yeri ve işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, adalet, erdem, risk paylaşımı ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemine dikkat çekti.
Erdoğan, “Faizin olduğu yerde bereket olmaz” ifadelerini kullanarak, yalnızca kâr odaklı yaklaşımların ekonomik sistemlerde kalıcı fayda üretmeyeceğini söyledi. İslam iktisadının temel değerlerinin daha geniş ölçekte benimsenmesinin önem taşıdığını dile getirdi.
Emlak Katılım için halka arz hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Emlak Katılım'ın halka arz edilmesinin planlandığını açıkladı. Halka arz sürecine ilişkin takvim veya detay paylaşılmazken, açıklama katılım finans sektöründe yeni bir gelişme olarak öne çıktı.
Emlak Katılım'ın halka arzına yönelik süreçte ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar ve atılacak adımların piyasa tarafından izlenmesi bekleniyor.
Üç katılım bankasının birleşmesi gündemde
Erdoğan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirilmesine yönelik hedeflerini de açıkladı. Üç bankanın güçlerini bir araya getirmesiyle daha büyük bir yapının ortaya çıkacağını belirten Erdoğan, bu adımın sektörde sinerji oluşturacağını ifade etti.
Birleşme sürecine ilişkin kapsam, yöntem ve zamanlamaya yönelik ayrıntılar paylaşılmazken, ilgili kurumların ilerleyen dönemde konuya ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.
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