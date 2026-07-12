Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Katar emiri için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Katar emiri için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri ve Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında merhum emire Allah'tan rahmet dilerken ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 12:40
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 12:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Başta değerli kardeşim Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Katar emiri için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri ve Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında merhum emire Allah'tan rahmet dilerken ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Başta değerli kardeşim Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
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