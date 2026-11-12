Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de Türkiye'nin 2053 hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de Türkiye'nin 2053 hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında katıldığı İş Forumu'nda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini yineledi. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil kalkınma, sürdürülebilir ekonomi ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımı ve iklim finansmanı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin çevre politikaları ile ekonomik kalkınmayı birlikte ele almaya devam edeceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:39
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 21:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda yaptığı konuşmada iklim kriziyle mücadelenin ekonomik ve çevresel boyutlarına değindi. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya mümkün."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte çevrenin korunmasına yeterince önem verilmemesinin günümüzde yaşanan sorunlarda etkili olduğunu belirtti. Ekonomik faaliyetler ile ekolojik dengenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı
İklim değişikliğinin etkilerinin ülkeler arasında farklı düzeylerde hissedildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.
Küresel karbon bütçesinin önemli bölümünü kullanan gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımı ve finansman konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkının korunmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir."
Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca ulusal politikalarla yürütülemeyeceğini, uluslararası dayanışmanın da gerekli olduğunu ifade etti.
COP31'de 96 liderin ağırlandığını belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Kasım'da başladığını belirttiği COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde 96 liderin ağırlandığını açıkladı. Konferansın 20 Kasım'a kadar devam edeceğini ve toplam katılımın 100 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Erdoğan, yeşil ve mavi bölgelerden oluşan konferans alanının 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirtti. Ön kayıt verilerine göre COP31'in en yüksek katılımlı iklim konferanslarından biri olmaya aday olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine değinen Erdoğan, COP31'in çok taraflı diplomasi açısından önem taşıdığını söyledi.
COP31'de sıfır atık ve dirençli şehirler gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'in somut uygulamaların öne çıkarıldığı bir konferans olarak planlandığını belirtti. Liderler Zirvesi'nin ilk gününde sıfır atık, ikinci gününde ise dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre konularının ele alındığını aktardı.
Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarına da değinen Erdoğan, üç yıldan kısa sürede 455 bin konut ve iş yerinin inşa edildiğini söyledi.
Erdoğan, deprem sonrası yeniden yapılanma alanındaki deneyimlerin zirveye katılan ülkelerle paylaşıldığını ifade etti.
İş dünyasına yeşil dönüşüm çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim kriziyle mücadelede hükümetlerin yanı sıra özel sektörün de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. İş dünyasının sürdürülebilir üretim, çevresel dönüşüm ve emisyon azaltımı alanlarında daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
COP31 kapsamında 10 öncelikli alanda somut ilerleme hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil kalkınma çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de Türkiye'nin 2053 hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında katıldığı İş Forumu'nda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini yineledi. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil kalkınma, sürdürülebilir ekonomi ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımı ve iklim finansmanı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin çevre politikaları ile ekonomik kalkınmayı birlikte ele almaya devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda yaptığı konuşmada iklim kriziyle mücadelenin ekonomik ve çevresel boyutlarına değindi. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte çevrenin korunmasına yeterince önem verilmemesinin günümüzde yaşanan sorunlarda etkili olduğunu belirtti. Ekonomik faaliyetler ile ekolojik dengenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı
İklim değişikliğinin etkilerinin ülkeler arasında farklı düzeylerde hissedildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.
Küresel karbon bütçesinin önemli bölümünü kullanan gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımı ve finansman konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkının korunmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:
Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca ulusal politikalarla yürütülemeyeceğini, uluslararası dayanışmanın da gerekli olduğunu ifade etti.
COP31'de 96 liderin ağırlandığını belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Kasım'da başladığını belirttiği COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde 96 liderin ağırlandığını açıkladı. Konferansın 20 Kasım'a kadar devam edeceğini ve toplam katılımın 100 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Erdoğan, yeşil ve mavi bölgelerden oluşan konferans alanının 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirtti. Ön kayıt verilerine göre COP31'in en yüksek katılımlı iklim konferanslarından biri olmaya aday olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine değinen Erdoğan, COP31'in çok taraflı diplomasi açısından önem taşıdığını söyledi.
COP31'de sıfır atık ve dirençli şehirler gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'in somut uygulamaların öne çıkarıldığı bir konferans olarak planlandığını belirtti. Liderler Zirvesi'nin ilk gününde sıfır atık, ikinci gününde ise dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre konularının ele alındığını aktardı.
Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarına da değinen Erdoğan, üç yıldan kısa sürede 455 bin konut ve iş yerinin inşa edildiğini söyledi.
Erdoğan, deprem sonrası yeniden yapılanma alanındaki deneyimlerin zirveye katılan ülkelerle paylaşıldığını ifade etti.
İş dünyasına yeşil dönüşüm çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim kriziyle mücadelede hükümetlerin yanı sıra özel sektörün de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. İş dünyasının sürdürülebilir üretim, çevresel dönüşüm ve emisyon azaltımı alanlarında daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
COP31 kapsamında 10 öncelikli alanda somut ilerleme hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil kalkınma çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
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