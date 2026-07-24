Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne özel mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek…' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 13:11
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 13:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu...
Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne özel mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek…' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu...
Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek...
Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun..."
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