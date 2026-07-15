Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında önemli mesajlar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında önemli mesajlar paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 15 Temmuz Anma Töreni ile Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitleri anarken FETÖ ile mücadelenin süreceğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 20:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yetkililerin açıklamaları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen anma programları kapsamında yapılan etkinliklerin önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.
Şehitler ve gaziler anıldı
Konuşmasının başlangıcında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 kişiyi rahmet ve minnetle andığını belirten Erdoğan, gazilere teşekkür etti.
Erdoğan, darbe girişimi sırasında vatandaşların, güvenlik güçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının gösterdiği direnişin tarihe geçtiğini ifade ederek, milletin demokrasiye sahip çıktığını söyledi.
Darbe girişiminin hedefleri hatırlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Başkanlığı, TRT, TÜRKSAT ve çeşitli güvenlik kurumlarını hedef aldığını belirtti.
Ankara'da çok sayıda vatandaşın şehit olduğunu ve yaralandığını ifade eden Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının da saldırılara maruz kaldığını söyledi.
FETÖ ile mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, terör örgütünün yapılanmasının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Terör örgütü elebaşının ölümünün ardından mücadelenin sona ermediğini dile getiren Erdoğan, bu süreçte rehavete kapılmayacaklarını ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
Birlik ve beraberlik vurgusu
Konuşmasında milli birlik ve beraberlik mesajlarına da yer veren Erdoğan, Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda mazlum ve mağdur toplumlara destek vermeyi sürdüreceğini ifade ederek, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında önemli mesajlar paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 15 Temmuz Anma Töreni ile Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitleri anarken FETÖ ile mücadelenin süreceğini vurguladı.
Yetkililerin açıklamaları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen anma programları kapsamında yapılan etkinliklerin önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.
Şehitler ve gaziler anıldı
Konuşmasının başlangıcında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 kişiyi rahmet ve minnetle andığını belirten Erdoğan, gazilere teşekkür etti.
Erdoğan, darbe girişimi sırasında vatandaşların, güvenlik güçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının gösterdiği direnişin tarihe geçtiğini ifade ederek, milletin demokrasiye sahip çıktığını söyledi.
Darbe girişiminin hedefleri hatırlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Başkanlığı, TRT, TÜRKSAT ve çeşitli güvenlik kurumlarını hedef aldığını belirtti.
Ankara'da çok sayıda vatandaşın şehit olduğunu ve yaralandığını ifade eden Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının da saldırılara maruz kaldığını söyledi.
FETÖ ile mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, terör örgütünün yapılanmasının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Terör örgütü elebaşının ölümünün ardından mücadelenin sona ermediğini dile getiren Erdoğan, bu süreçte rehavete kapılmayacaklarını ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
Birlik ve beraberlik vurgusu
Konuşmasında milli birlik ve beraberlik mesajlarına da yer veren Erdoğan, Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda mazlum ve mağdur toplumlara destek vermeyi sürdüreceğini ifade ederek, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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