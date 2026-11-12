COP31'de Filistin'e Türkiye'den güçlü destek! Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti
COP31'de Filistin'e Türkiye'den güçlü destek! Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı Filistin ve Gazze'ye destek mesajlarıyla kürsüye davet etti. Mustafa, genel kurul salonunda ayakta alkışlandıktan sonra Kurum'a sarılarak teşekkür etti.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:57
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 13:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.
BAKAN KURUM: KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ
Kurum anonsunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun." ifadelerine yer verdi.
ANADOLU GENEL KURUL SALONU'NDA AYAKTA ALKIŞLANDI
Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Muhammed, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
COP31'de Filistin'e Türkiye'den güçlü destek! Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı Filistin ve Gazze'ye destek mesajlarıyla kürsüye davet etti. Mustafa, genel kurul salonunda ayakta alkışlandıktan sonra Kurum'a sarılarak teşekkür etti.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.
BAKAN KURUM: KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ
Kurum anonsunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun." ifadelerine yer verdi.
ANADOLU GENEL KURUL SALONU'NDA AYAKTA ALKIŞLANDI
Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Muhammed, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.
Çok Okunanlar