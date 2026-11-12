COP31'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
COP31'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:51
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 13:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Zirvesi kapsamındaki diplomatik temasları sürüyor. Erdoğan çok sayıda lider ile bir araya geldi.
PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.
Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti.
Daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
TSHİSEKEDİ İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü.
Erdoğan, Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
EL-BURHAN İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesinde, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti
ABDÜLHAMİD DİBEYBE İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.
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COP31'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Zirvesi kapsamındaki diplomatik temasları sürüyor. Erdoğan çok sayıda lider ile bir araya geldi.
PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.
Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti.
Daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
TSHİSEKEDİ İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü.
Erdoğan, Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
EL-BURHAN İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesinde, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti
ABDÜLHAMİD DİBEYBE İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI KAVELAŞVİLİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.
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