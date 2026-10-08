Çöken bina soruşturmasında yeni gelişme! Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı
Çöken bina soruşturmasında yeni gelişme! Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı
Maltepe'de alt katları çöken 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:41
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 14:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Maltepe'de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İKİ GÖZALTI
Çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
7 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Çöken bina soruşturmasında yeni gelişme! Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı
Maltepe'de alt katları çöken 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
Maltepe'de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İKİ GÖZALTI
Çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
7 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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