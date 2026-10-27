CHP ve C-YP arasında yeni kavga! Montaj mesaj kriz çıkardı
CHP ve C-YP arasında yeni kavga! Montaj mesaj kriz çıkardı
Yeni Partililerin giderken götürdüğü 5.1 milyon TL'nin ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretini hedef alan montaj mesaj kriz çıkardı. Yeni Parti il başkan yardımcısı, Kılıçdaroğlu için AK Parti teşkilatının kalabalık topladığını iddia eden bir görsel paylaştı. Ancak montaj görselde 'AK Parti' değil 'AKP' yazıyordu. Buna rağmen başta Mahmut Tanal olmak üzere pek çok kişi görseli paylaştı. CHP'liler montaja sert tepki gösterdi, İzmir milletvekili Mahir Polat, 'Hortumcu Mahmut' paylaşımı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 09:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Partililerin, "Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyareti için AK Parti teşkilatı Whats-App'tan destek mesajı attı" diyerek paylaştığı mesajın montaj olduğu ortaya çıktı.
Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları'na ait olduğunu iddia ettiği bir WhatsApp ekran görüntüsünü paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Tanal, Tanal paylaşımında AK Parti Gaziantep Gençlik Kolların'nın Kılıçdaroğlu'nun kenti ziyaretine desteğe çağırıldığını iddia etti. Yeni Parti Milletvekili Doğan Demir de söz konusu montaj WhatsApp mesajını önce paylaştı, ardından sildi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ın Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Müslim Sarı, "Sayın Mahmut Tanal, montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef almanız kabul edilemez" dedi.
Mahmut Tanal, tüm tepkilere rağmen montaj mesajı sosyal medya hesabından silmedi.
'HORTUMCU MAHMUT'
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da "Yalancı Mahmut, hortumcu Mahmut... Şimdi de hortumu trollerin yapay zeka havuzuna mı bağladın? 24 yıldır kendilerine 'AKP' denmesinden rahatsız olan bir partinin gençlik kollarının kendilerinden 'AKP' diye bahsetmeyeceklerini bilmeyecek kadar şirazesi kaymış Mahmut. Paylaştığın şey doğruysa siyaseti bırakacağım" diye tepki gösterdi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
5 MİLYONLUK ÇAY KAVGASI
CHP ile Yeni Parti arasındaki 'milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine' ilişkin tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Para CHP'nin parasıdır. 'Baba ocağı' dedikleri partinin hesabındaki paraya katakulli ile çökenlerin milletin hakkını nasıl arayacaklarının takdirini milletimize bırakırım" dedi.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise tartışmaya konu olan 5 milyon liraya ilişkin, "Faik Bey'in çay parasına ihtiyacı varsa açıkça söylesin. Açıkça söylesinler, 'sizin paranızla biz çay kahve ısmarlayacağız' diyorlarsa tamam. 'Kasayı aldı gittiler' diyorlar. Kasayı almadık. Orada bir kasa falan yoktu. Kasa işini siz biliyorsunuz" yanıtını verdi.
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CHP ve C-YP arasında yeni kavga! Montaj mesaj kriz çıkardı
Yeni Partililerin giderken götürdüğü 5.1 milyon TL'nin ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretini hedef alan montaj mesaj kriz çıkardı. Yeni Parti il başkan yardımcısı, Kılıçdaroğlu için AK Parti teşkilatının kalabalık topladığını iddia eden bir görsel paylaştı. Ancak montaj görselde 'AK Parti' değil 'AKP' yazıyordu. Buna rağmen başta Mahmut Tanal olmak üzere pek çok kişi görseli paylaştı. CHP'liler montaja sert tepki gösterdi, İzmir milletvekili Mahir Polat, 'Hortumcu Mahmut' paylaşımı yaptı.
Yeni Partililerin, "Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyareti için AK Parti teşkilatı Whats-App'tan destek mesajı attı" diyerek paylaştığı mesajın montaj olduğu ortaya çıktı.
Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları'na ait olduğunu iddia ettiği bir WhatsApp ekran görüntüsünü paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Tanal, Tanal paylaşımında AK Parti Gaziantep Gençlik Kolların'nın Kılıçdaroğlu'nun kenti ziyaretine desteğe çağırıldığını iddia etti. Yeni Parti Milletvekili Doğan Demir de söz konusu montaj WhatsApp mesajını önce paylaştı, ardından sildi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tanal'ın Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Müslim Sarı, "Sayın Mahmut Tanal, montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef almanız kabul edilemez" dedi.
Mahmut Tanal, tüm tepkilere rağmen montaj mesajı sosyal medya hesabından silmedi.
'HORTUMCU MAHMUT'
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da "Yalancı Mahmut, hortumcu Mahmut... Şimdi de hortumu trollerin yapay zeka havuzuna mı bağladın? 24 yıldır kendilerine 'AKP' denmesinden rahatsız olan bir partinin gençlik kollarının kendilerinden 'AKP' diye bahsetmeyeceklerini bilmeyecek kadar şirazesi kaymış Mahmut. Paylaştığın şey doğruysa siyaseti bırakacağım" diye tepki gösterdi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
5 MİLYONLUK ÇAY KAVGASI
CHP ile Yeni Parti arasındaki 'milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine' ilişkin tartışma sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Para CHP'nin parasıdır. 'Baba ocağı' dedikleri partinin hesabındaki paraya katakulli ile çökenlerin milletin hakkını nasıl arayacaklarının takdirini milletimize bırakırım" dedi.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise tartışmaya konu olan 5 milyon liraya ilişkin, "Faik Bey'in çay parasına ihtiyacı varsa açıkça söylesin. Açıkça söylesinler, 'sizin paranızla biz çay kahve ısmarlayacağız' diyorlarsa tamam. 'Kasayı aldı gittiler' diyorlar. Kasayı almadık. Orada bir kasa falan yoktu. Kasa işini siz biliyorsunuz" yanıtını verdi.
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